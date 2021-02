Sozialbau Kempten mit Denkmal- und Immobilienpreis ausgezeichnet

Gleich vierfach preisgekrönt wurde die Sozialbau Kempten im vergangenen Jahr 2020.

Im September erhielt das Kemptener Wohnungsunternehmen den Zukunftspreis der Deutschen Wohnungswirtschaft für das „Kemptener Modell“ und den Bayerischen Denkmalpflegepreis in Silber für die Revitalisierung der „Alten Spinnerei“ aus 1825. Im November 2020 folgte der renommierte Denkmalpreis des Bezirks Schwaben für die Wohn-Umnutzung der „SheddachHalle“ sowie die Top-Platzierung beim 1. Deutschen Immobilienpreis von „immowelt“.

Die denkmalpflegerische Sanierung und die Umnutzung der ehemaligen Weberei mit ihrer „SheddachHalle“ aus 1896/1897 in 46 neue Loft-Mietwohnungen, eine Tiefgarage mit 80 Stellplätzen und der ehemaligen Schlichterei für ein Start-up Zentrum sei beispielhaft für moderne Denkmalpflege, fand der Bezirk Schwaben und zeichnete die Sozialbau mit seinem Denkmalpreis aus. Das Wohnquartier sei nicht nur wegen des Erhalts der historischen Substanz wegweisend, begründete Bezirkstagspräsident Martin Sailer die Entscheidung. Es stellt auch architektonisch, städtebaulich und in sozialer Hinsicht ein „Leuchtturmprojekt“ dar. „Kempten kann sich glücklich schätzen, ein altes Quartier in dieser Qualität mit neuer Funktion erhalten zu haben“, lobte Bezirksheimatpfleger Dr. Peter Fassl.

Der erste Deutsche Immobilienpreises 2020 der „immowelt“ als IT-Komplettanbieter hat herausragende Leistungen und Projekte der deutschen Immobilienwirtschaft ausgezeichnet. Der Bewerbungsansturm war gewaltig. Aus über 1.300 Einreichungen wurden die besten Immobilienprojekte auserkoren. Eine Fachjury, darunter der Präsident Axel Gedaschko des Spitzenverbandes der deutschen Wohnungswirtschaft in Berlin, platzierte die „SheddachHalle“ der Sozialbau in der Kategorie „Projekt des Jahres“. Unter 125 Projekten sprang die Sozialbau auf den hervorragenden 2. Platz auf´s „Stockerl“. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten alle Preisverleihungen ausfallen und fanden stattdessen als Online-Formate statt.