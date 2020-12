Geiger Facility Management für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Das Unternehmen Geiger Facility Management aus Dietmannsried im Oberallgäu hat von EcoVadis Gold für Umwelt, Nachhaltige Beschaffung, Arbeits- und Menschenrechte sowie Ethik verliehen bekommen.

Die Nachhaltigkeits-Bewertungsplattform EvoVadis bestätigt Geiger Facility Management auch 2020 wieder in ihrem Bestreben nach fairem und nachhaltigem Wirtschaften und verleiht dem Unternehmen in Bezug auf ihre CSR Leistungen (CSR für Corporate Social Responsibility) eine Goldmedaille. So zählt die Unternehmensgruppe zu den Top vier Prozentaller von EcoVadis bewerteten Unternehmen der Branche.

Geiger Facility Management ist als in Dietmannsried im Allgäu beheimatetes Unternehmen bundesweit tätig und zählt zu den TOP-20 Facility Management-Unternehmen in Deutschland. Als Spezialist für technische und infrastrukturelle Facility Services ist Geiger Facility Management Ansprechpartner für Dienstleistungen rund um die Immobilie. Eine starke Marke, Dreifachzertifizierung in den Bereichen Umweltschutz, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagement und die eigene Schulungsakademie prägen die Philosophie des seit 1969 bestehenden Familienunternehmens.