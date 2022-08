183 neue Wohnungen: Sozialbau Kempten errichtet Wohnpark

Bauprojekt

101 Wohnungen werden im Wohnpark auf der „Funkenwiese“ bereits bewohnt. Für 34 neue Wohnungen wurde nun zum Richtfest geladen. Was die Sozialbau GmbH für die weitere Bebauung der Wohnanlage geplant hat.

Im Kemptner Westen baut die Sozialbau GmbH weiter fleißig am neuen Wohnpark „Funkenwiese“ im Stadtteil Stiftallmey. Mit 183 Eigentums- und Mietwohnungen soll dringend benötigter Wohnraum für die Stadt Kempten geschaffen werden. Während die ersten 101 Wohnungen im neuen Viertel schon bewohnt sind, wurde für 34 neue Mietwohnungen nun Richtfest gefeiert.

Um den kalten Winter auszutreiben wurde auf der Funkenwiese einst das Funkenfeuer entzündet. Inzwischen entstehen dort seit Herbst 2018 nicht nur Sozialwohnungen, sondern auch zwei Büro- und Praxisflächen, sowie drei Tiefgaragen mit insgesamt 193 Stellplätzen. Die neuen Gebäude der Sozialbau GmbH sollen zudem durch ihre Architektur für einen offenen, neuen Lebensraum zum angrenzenden Biotop sorgen. Erbaut wird das rund 17.500 m² große Grundstück von Süden nach Norden. Alle sieben Häuser werden mit regionaler Fernwärme gebaut und energetisch optimiert. Dadurch kann der Co2-Verbrauch der Gebäude reduziert werden.

Der neue Wohnpark in Kempten erschließt sich direkt von der Leutkircher Straße aus. Dadurch soll der Binnenbereich des Wohnparks komplett frei von Verkehr gehalten werden. Zudem entsteht an der Leutkircher Straße eine neue Bushaltestelle und 63 öffentliche Stellplätze mit Schnell-Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Auch in den Tiefgaragen sorgt die Sozialbau GmbH für eine ökologische Energieversorgung. Alle Tiefgaragen werden für die E-Mobilität ausgerüstet und der gesamte Stadtteil an das regionale Fernwärme-Netz angebunden. Mit einer Investition von rund 66 Millionen Euro soll die Funkenwiese bis Ende 2023 fertig gebaut sein.

Damit das Wohnviertel in Kempten wie geplant weiterwachsen kann, ist die Arbeit von zahlreichen Fachkräften gefragt. Herbert Singer, Geschäftsführer der Sozialbau GmbH, lobte dabei alle Handwerker, Fachingenieure, Planer und Bauleute, die trotz den erschwerten Bedingungen während der Corona-Pandemie diszipliniert ihre anstrengende Arbeit machten.