Sonnen stellt neuen Director Sales DACH vor

In seiner neuen Funktion ist Sebastian Kleinke für den Vertrieb von Sonnen in der DACH-Region zuständig. Aus seinen Tätigkeiten bei Shell Energy und Vattenfall bringt der Vertriebsexperte über 10 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft mit. „Ich freue mich sehr, die Energiewende in einem erfolgreichen und innovativen Wachstumsunternehmen wie sonnen weiter voranbringen zu können. Das Rückgrat dieses Wachstums sind unsere starken Fachpartner. Folglich besteht meine wichtigste Aufgabe darin, unsere Partner in allen Belangen effektiv zu unterstützen und eine reibungslose, partnerschaftliche Zusammenarbeit sicherzustellen. Diese ist die Grundlage für die Erreichung unserer beidseitigen ambitionierten Wachstumsziele“, sagt Sebastian Kleinke, Director Sales DACH von Sonnen zum Antritt zu seiner neuen Position bei dem Allgäuer Unternehmen.

Zuletzt war Sebastian Kleinke als Head of Sales & CRM bei der Shell Energy Retail GmbH tätig. Im Neukundengeschäft des Unternehmens zählte unter anderem die Vermarktung erneuerbarer Energien zu seinen Kernaufgaben. Davor war er rund acht Jahre bei Vattenfall im Marketing und im Vertrieb tätig. Aus dieser Tätigkeit bringt er Expertise in den Bereichen Digitalisierung, Photovoltaik, Stromspeicher und Ladelösungen für E-Fahrzeuge mit, heißt es von Sonnen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sebastian Kleinke einen erfahrenen und hochqualifizierten Vertriebsexperten gewinnen konnten, der die Branche seit über 10 Jahren kennt. Seine Fähigkeiten und sein Know-how in der Energiewirtschaft werden dazu beitragen, dass wir unser dynamisches Wachstum sowie die Skalierung unseres Geschäftsmodells in den nächsten Jahren optimal fortsetzen können. Damit einher gehen die kontinuierliche Weiterentwicklung und der Ausbau unseres stetig wachsenden Fachpartnernetzwerkes in unserem Kernmarkt, der DACH-Region“, sagt Oliver Koch, CEO von Sonnen.

Sonnen hat seinen dynamischen Wachstumskurs auch 2021 weiter erfolgreich fortgesetzt und gehört weltweit zu den Innovationstreibern für digitale Technologien wie etwa virtuelle Kraftwerke. 2021 hat das Unternehmen mit dem neuen sonnen Operations Center eine der größten und Produktionsstätten für Stromspeicher in Europa in Betrieb genommen. Die neue Anlage am Standort Wildpoldsried ermöglicht die Produktion von bis zu 10.000 Sonnen-Batterien im Monat, heißt es aus dem Unternehmen.