Martin Sailer begrüßt acht Azubis im Landratsamt Augsburg

Für sechs Verwaltungsfachangestellte, einen Fachinformatiker und einen Anwärter der zweiten Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen begann in dieser Woche im Landratsamt Augsburg ein neuer Lebensabschnitt. Das meldete die Behörde jetzt. Denn auch in Augsburg starten im Herbst 2021 wieder einige Auszubildende ins Berufsleben.

Zum Ausbildungsstart am 1. September ermutigte Landrat Martin Sailer seine neuen Mitarbeiter, mit Selbstvertrauen an ihre künftigen Aufgaben heranzugehen: „Sie als junge Kolleginnen und Kollegen bringen neue Impulse und frische Ideen in unser Haus, die Sie jederzeit in unsere Routinen und Arbeitsabläufe einbringen dürfen.“ Für die bevorstehenden Ausbildungsjahre empfahl Sailer, viele Fragen zu stellen und sich vor Fehlern nicht zu scheuen. „Es bedeutet uns viel, dass Sie sich für eine Ausbildung in unserem Hause entschieden haben, denn Sie sind unsere Zukunft“, sagte der Landrat.

In den kommenden zwei beziehungsweise drei Jahren werden die Berufseinsteiger das vielseitige Aufgabenspektrum der Kreisverwaltungsbehörde kennenlernen, heißt es in einer Mitteilung. So werden sie beispielsweise Einblicke in die Bereiche des Personalmanagements, Finanz- und Beteiligungsmanagements oder in das Bau- und Sozialwesen erhalten.