Schumacher Dienstleistungsgruppe und Lengeling Service fusionieren

Um die Fachkompetenz innerhalb der Firmengruppe zu bündeln und dem Grünservice mehr Gewicht zu verleihen, wachsen zum 01.01.2022 die Schumacher Dienstleistungsgruppe und die Lengeling Service GmbH zu Geiger FM Home of Green zusammen.

Dienstleistungen werden leichter abrufbar Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neben dem Ausbau des Standortnetzes bringt es für Kunden auch den Vorteil, dass sich die Fachkompetenz dank des deutschlandweiten Austauschs deutlich erhöht. Zudem werden weitere, ergänzende Dienstleistungen der Firmengruppe über die Service Points einfacher abrufbar.

Erhöhung der Transparenz

Die Umfirmierung ist ein weiterer Schritt hin zu einer verbesserten Transparenz der Firmenstruktur – sowohl nach innen, als auch nach außen. Durch die Auflösung der Schumacher Dienstleistungsgruppe und der Lengeling Service GmbH wird die Markenstruktur verschlankt und die ganze Breite des Leistungsspektrums der Geiger FM Gruppe sichtbarer.

Mehr Vielfalt im Unternehmen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Integration bedeutet außerdem noch mehr Vielfalt in der Geiger FM Gruppe. Nicht nur bezogen auf ein Mehr an Dienstleistungen und Fachkompetenz, sondern auch auf den Mix der Mitarbeitenden mit unterschiedlichsten kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen in allen Ebenen.

Ein Beitrag zur Klimaneutralität Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Grünpflege wird zukünftig einen maßgeblichen Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität leisten und in der Immobilienwirtschaft zum unverzichtbaren Bestandteil heranwachsen. Mit Grünerleben wird die Arbeitsmentalität zum Firmenmotto von Geiger FM Home of Green ernannt: Grün erleben durch die Dienstleistungen und grüner leben durch zukunftsfähige Projekte. Zusammen mit dem Geiger FM Home of Green Team, den Kunden und den Lieferanten.