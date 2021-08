Oberstdorf: Geiger zeichnet Abschlussschüler aus

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der Wilhelm-Geiger-Förderpreis hat bei Geiger eine lange Tradition und wird von dem Oberstdorfer Familienunternehmen jedes Jahr an die besten Absolventen des Gertrud-von-le-Fort-Gymnasiums und der Mittelschule Oberstdorf verliehen.

Dafür lobte der geschäftsführende Gesellschafter die Schüler

In diesem Jahr hob der geschäftsführende Gesellschafter Pius Geiger die Leistungen der Abschlussschüler besonders hervor. „Vieles war in diesem Schuljahr mit großen Anstrengungen und Unsicherheiten verbunden. Ihr habt euch dennoch nicht davon irritieren lassen und bewiesen, dass man auch unter schwierigsten Bedingungen Herausforderungen annehmen und erfolgreich meistern kann“, lobte er die Schüler bei der Preisverleihung in der Oberstdorfer Hauptverwaltung der Geiger Unternehmensgruppe.

Die Geiger Unternehmensgruppe ist ein Familienunternehmen in Oberstdorf. Foto: Geiger Unternehmensgruppe

Für die Schüler lohne sich ihr Abschluss gleich in doppelter Hinsicht, heißt es in einer Pressemeldung Anfang August: Zum einen haben die Absolventen damit gute Perspektiven für einen erfolgreichen Start ins Studenten- oder Berufsleben, zum anderen erhalten sie von Geiger eine besondere Auszeichnung. Diese ist mit Geld- und Ehrenpreisen verbunden und bietet den Absolventen zudem die Möglichkeit, in der Geiger Unternehmensgruppe ein Praktikum oder einen gewerblichen beziehungsweise kaufmännischen Ausbildungsplatz zu erhalten.

Diese Schüler werden gefördert

„Damit möchten wir besonders begabte und motivierte Schülerinnen und Schüler fördern“, so Pius Geiger. Feierlich überreichte er im Beisein von Lehrern und Eltern die Preise an Pirmin Finkel (Fischen), Kiara Klug (Börwang), Hannes Jochum (Riezlern) vom Gymnasium Oberstdorf. Ebenso freuten sich Lena Braxmair (Oberstdorf), Carina Hörmann (Langenwang) und Jolina Besler (Obermaiselstein) über die Auszeichnung für die mittleren Schulabschlüsse sowie Isabel Lingenhöl (Schöllang), Kilian Vorholzer (Fischen) und Tobias Schmid (Tiefenbach) über die qualifizierten Schulabschlüsse.