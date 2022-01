Geiger Unternehmensgruppe verkündet Generationenwechsel

Der Generationenübergang gehört zu den großen Ereignissen in Familienunternehmen, denn es geht darum, ein Lebenswerk zu übertragen und eine Tradition erfolgreich in die Zukunft zu führen. Rund 37 Jahre hat Pius Geiger 2 an der Weiterentwicklung der Geiger Unternehmensgruppe gearbeitet, sie geformt und geprägt.

Zusammen mit Josef Geiger 2 und ab 2018 mit dessen Sohn Josef Geiger 3 hat er das Unternehmen durch Zeiten geführt, die herausfordernd, aber auch sehr erfolgreich waren, heißt es aus dem Unternehmen. Besonders wichtig war ihm dabei, für seine Mitarbeiter immer ein offenes Ohr zu haben, heißt es aus dem Unternehmen. Anfang des Jahres hat er seine Verantwortung als geschäftsführender Gesellschafter an seinen Sohn Pius Geiger 3 übergeben. Auch in der dritten Gesellschafterfamilie gab es Anfang des Jahres einen Generationenwechsel. Hannes Geiger, der 20 Jahre die maschinentechnische Abteilung (MTA) Sonthofen mit dessen umfangreichem Fuhr- und Maschinenpark leitete, übergab die Verantwortung als dritter Gesellschafter an seinen Sohn Stephan Geiger.

Für die Geiger Unternehmensgruppe sei dies nicht nur ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft, sondern auch ein erneutes Bekenntnis zu Tradition und Beständigkeit. Denn die Geschicke der Unternehmensgruppe werden fortan von der vierten Gesellschaftergeneration geleitet – einem jungen Team, das auf die Unterstützung der Geschäftsleitung und des Unternehmensbeirats vertrauen könne. An diesem Vorsatz möchte auch Pius Geiger 3 weiter festhalten. Schon während seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften, das er erfolgreich mit einem Masterabschluss beendete, befasste er sich mit dem Thema „Strategieentwicklung in Familienunternehmen”.

Seiner neuen unternehmerischen Aufgabe sieht er mit Stolz, aber auch einer gewissen Ehrfurcht entgegen: „Unser Unternehmen ist seit knapp 100 Jahren erfolgreich tätig und hat sich in all den Jahren stetig weiterentwickelt. Die Verantwortung, diesen Erfolgstrend weiter fortzuführen, liegt nun in den Händen der vierten Generation. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und begegne ihr mit großer Motivation“, sagt Pius Geiger 3. Er habe sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Zukunft der Geiger Unternehmensgruppe bewusst zu gestalten, unter anderem im Bereich Nachhaltigkeit, und zusammen mit seinen Mitgesellschaftern Josef Geiger 3 und Stephan Geiger alles daran zu setzen, in einigen Jahren auch der fünften Generation ein gesundes und eigenständig erfolgreiches Unternehmen zu übergeben.