Scaltel erhält NewWork Excellence Gütesiegel der bayme vbm

Die aktuelle Arbeitswelt ist geprägt von ständigen Innovationen, Digitalisierung und Dynamik in allen Prozessen, bis hin zu einem Wertewandel. Und einer Pandemie. All das erfordert ständig neue Konzepte und auch sich verändernde Fähigkeiten. Das NewWork Excellence Gütesiegel der bayme vbm zeichnet derartige Fähigkeiten aus. Ein Preisträger kommt dabei 2021 aus Waltenhofen im Oberallgäu: Die Scaltel Gruppe.

Die Auszeichnung bestätigt die „agile, strategische und organisatorische Ausrichtung“ der Scaltel Gruppe, heißt es in einer Mitteilung des Allgäuer Unternehmens. Vor allem, wie flexibel der IT-Dienstleister, auf die sich ständig verändernden Kundenanforderungen eingehe. Hier würden Veränderungen berücksichtigt, die Auswirkungen auf Prozesse haben sowie auf das Mindset und die Kompetenzen der Mitarbeiter. Die Firma hat deshalb einen Agilitätsgrad von 84 Prozent erreicht. Laut der Auszeichnung der bayme vbm sei das Unternehmen damit „exzellent“ aufgestellt.

Helge Stöcker, Personalleitung der Scaltel Gruppe erklärte dazu: „Unsere flachen Hierarchien, selbstorganisiertes und abteilungsübergreifendes Arbeiten sowie unser offenes Mindset in Bezug auf Veränderungen ermöglichen bei Scaltel ein hohes Maß an Agilität. Wir freuen uns sehr, dass das Ergebnis der NewWork Excellence Umfrage unsere agile Arbeitsweise bestätigt. Dennoch werden wir uns auf dieser Auszeichnung nicht ausruhen, sondern weiter daran arbeiten, diese Werte auszubauen und uns hier weiterzuentwickeln.“

Zur Scaltel Gruppe zählen die Scaltel AG, die Scaltel Smart Building GmbH, die Scalcom GmbH sowie die SNS Systems GmbH. Die Gruppe verfügt über ein Produkt- und Serviceportfolio sowohl im klassischen Systemhausgeschäft als auch im Bereich Cloud- und Managed Services. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 250 Mitarbeiter. Ausgehend von den Standorten Neuss, Köln, Wiesbaden, Neu-Isenburg, München und Waltenhofen betreuen die Scaltel-Mitarbeiter mittelständische Unternehmen in der DACH-Region. Die Gruppe erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von rund fünf Millionen Euro.