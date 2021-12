Primavera gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Prämiert werden Firmen, die glaubwürdige Beiträge zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft leisten. Primavera erhält den Preis für sein Engagement im Bereich Biodiversität. Diese sei nicht nur als festes Ziel in der Unternehmensphilosophie verankert, sondern bilde auch den Schwerpunkt des alltäglichen Handelns, etwa durch die Verwendung von Pflanzenstoffen aus Bio-Anbau oder die Unterstützung lokaler Bauern weltweit.

„Nachhaltigkeit ist die Basis unseres Schaffens", sagen die Unternehmensgründer Ute Leube und Kurt L. Nübling anlässlich der festlichen Preisverleihung. „Wir sind überzeugt davon, dass nur ein positives Miteinander, mit Natur und Mensch, dauerhaft Früchte trägt. Wir sehen die Auszeichnung, über die wir uns sehr freuen, als große Bestätigung unseres jahrzehntelangen Engagements. Die Kunden danken uns dies seit vielen Jahren mit ihrem Vertrauen. Beides ist für uns Verpflichtung für die Zukunft."

Das ist die Begründung der Jury

Wie die Jury in ihrer Begründung schreibt, lässt sich der außerordentliche Einsatz für Biodiversität an vielen Punkten festmachen. So setzt das Unternehmen seit Beginn auf den Einsatz von zertifiziert biologischen Pflanzenstoffen, fördert die Ausweitung von Bio-Anbau weltweit und lebt Biodiversität im "Naturparadies" am Firmenstandort.

In den Sortimenten von Primavera kommen hauptsächlich Pflanzenstoffe aus Bio-Anbau oder nachhaltiger zertifizierter Wildsammlung zum Einsatz, die in Ländern angebaut und geerntet werden, in denen sie ihren natürlichen Ursprung haben. Zum Netzwerk der Bio-Anbaupartner, meist kleinbäuerliche Betriebe und Kooperativen, zählen mittlerweile 17 Partner weltweit. Gemeinsam mit ihnen sorgt Primavera für eine kontinuierliche Ausweitung der biologisch bewirtschafteten Flächen und fördert dadurch präventiven Umweltschutz.

Das Bewusstsein für Biodiversität soll gestärkt werden

Das Unternehmen schärft das Bewusstsein für Biodiversität, über seine Markenwelt hinaus, auch im Sinne der Wissensvermittlung. So gibt es eine Vielzahl von Angeboten wie Seminare, Trainings und Duftreisen zu den Bio-Anbaupartnern. Für diesen „glaubwürdigen Einsatz im Feld Biodiversität" würdigt die Jury Primavera mit der Auszeichnung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen 2022.

Primavera-Mitgründer und Geschäftsführer Kurt L. Nübling sagt: „Eine der wichtigsten Säulen bei der Firmengründung vor mehr als 35 Jahren war es, die Vielfalt der Natur in Form von fairem Bioanbau zu schützen, damit auch künftige Generationen von ihr profitieren können. Auch an unserem Firmenstandort in Oy-Mittelberg machen wir Nachhaltigkeit sicht- und erlebbar. So sind in unserem fünf Hektar großen Naturparadies Tier- und Pflanzenarten beheimatet, die unter Artenschutz stehen und als besonders bedroht und damit schützenswert gelten. Eine entsprechende Analyse haben wir hierzu beauftragt. Im Primavera Naturparadies leben und gedeihen sehr seltene Tier- und Pflanzenarten, darunter auch vom Aussterben bedrohte Arten, die auf der sog. „Roten Liste" der besonders bedrohten Arten erfasst sind. Biodiversität praktizieren wir somit verantwortungsvoll und sorgsam direkt in unserem unmittelbaren Umfeld."

Das sind die Kriterien des Nachhaltigkeitspreises

Verliehen wird der Deutsche Nachhaltigkeitspreis von der gleichnamigen Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. Ausgezeichnet werden Akteure der Wirtschaft, die mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, hohen ökologischen Standards in der Produktion oder besonderem sozialen Engagement in ihrer Wertschöpfungskette wirksame Beiträge zur Transformation leisten. In der Kategorie Unternehmen wurden diesmal sechs Unternehmen in den fünf Gruppen Biodiversität, Gesellschaft, Klima, Lieferkette und Ressourcen ausgezeichnet.