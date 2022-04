Prämierungsevent „Beste Arbeitgeber Allgäu 2022“

Bereits zum zehnten Mal wurden zehn Allgäuer Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen mit dem begehrten Titel „Beste Arbeitgeber Allgäu 2022“ gekürt. Überreicht wurden die Auszeichnungen im Rahmen eines Online-Prämierungsevents durch den langjährigen Partner der Allgäu GmbH, Great Place to Work®, einem internationalen Forschungs- und Beratungsinstitut. Insgesamt zehn Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen und Branchen nahmen an dem aktuellen Arbeitgeber-Benchmarking teil und unterzogen sich zugleich einem Audit der Maßnahmen ihrer Personal- und Führungsarbeit.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Befragung der Mitarbeiter

5.314 Beschäftigte wurden repräsentativ zur Kultur der Zusammenarbeit in ihrem eigenen Unternehmen befragt. Schwerpunkte waren die Themen Führung, Vertrauen, Anerkennung, Förderung, Fürsorge, Zusammenarbeit, Teamgeist und Identifikation. Unternehmensverantwortliche gaben zudem Auskunft über Maßnahmen und Instrumente der Personal- und Führungsarbeit.

Personalarbeit wird zur Kulturarbeit

Teamgeist und Führung, individuelle Förderung, Wertschätzung der Mitarbeitenden sowie psychische und physische Gesundheit, haben höchste Priorität in der Personalarbeit. Mit innovativen Konzepten und Maßnahmen richten die Siegerunternehmen ihre Arbeitsplatzkultur auf die Zukunft aus. Aus Personalarbeit wird zunehmend Kulturarbeit. Dafür wurden sie nun als „Beste Arbeitgeber im Allgäu 2022“ ausgezeichnet.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Sieger

In der Kategorie der Unternehmen unter 50 Mitarbeitenden befinden sich Allgäu Batterie GmbH & Co. KG (Haldenwang), Epple GmbH (Wald) und Translogica (Kempten). Ab 51 bis 150 Mitarbeitenden punkten Privat-Brauerei Zötler GmbH (Rettenberg), BSG-Allgäu (Kempten) sowie Topp Textil GmbH (Durach) und UWT GmbH (Betzigau). Weiter wurden prämiert Prima Vera Life GmbH (Oy-Mittelberg), Robert Bosch GmbH Werk Blaichach, Wilhelm Geiger GmbH & Co KG (Oberstdorf).

Fachkräfte halten und gewinnen

BSG-Allgäu zählt sogar zu den Besten Arbeitgebern Deutschlands, Firmen wie UWT GmbH, Epple GmbH oder Wilhelm Geiger GmbH & Co KG werden seit Jahren von ihren Mitarbeitenden zu den besten Arbeitgebern Allgäu ausgezeichnet. „Zusammen mit Great Place to Work forcieren wir die Bewertung von Unternehmenskulturen. Unternehmen erzielen Employer-Branding und wir als Region festigen das Image eines qualitativ hochwertigen Raums, in dem es sich gut leben und arbeiten lässt. Gemeinsam wollen wir Fachkräfte halten und gewinnen“, begründet Klaus Fischer, Geschäftsführer der Allgäu GmbH die Kooperation.