Das sind die besten Arbeitgeber in Bayerisch-Schwaben

Zwölf regionale Unternehmen wurden im Rahmen des Employer Excellence Day der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm und der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. mit der Auszeichnung „Bayerns Beste Arbeitgeber 2022“ geehrt.

Allgäu als Vorzeigeregion

Insbesondere im bayerisch-schwäbischen Westen wissen Unternehmen als Arbeitgeber zu überzeugen. Zu den Allgäuer Preisträgern zählen unter anderem das Blaichacher Robert Bosch Werk, die Wilhelm Geiger GmbH aus Oberstdorf, Rettenbergs Privat-Brauerei Zötler, die UWT GmbH in Betzigau und Primavera Life GmbH in Oy-Mittelberg. Aber auch Translogica, Allgäu Batterie, Topp Textil sowie BSG-Allgäu wurden in der Region ausgezeichnet. Prämiert wurden auch Geiger Schlüsselfertigbau und der Baramundi AG aus Augsburg. Komplettiert wird die Liste von der Krumbacher Praxis Scharpf Therapie & Training.

Wofür der Preis steht

Vergeben wurde der Preis vom Kooperationspartner der Verbände, „Great Place to Work“ und dessen Geschäftsführer Andreas Schubert. Dazu sagt bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: „Der Preis ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass eine moderne Mitarbeiterorientierung für die schwäbischen Unternehmen ein zentraler Erfolgstreiber ist. Er unterstützt nachhaltig die Attraktivität der Arbeitgeber im Wettbewerb um die gesuchten Fachkräfte.

Hintergründe zur Initiative

Insgesamt erhielten die Auszeichnung bayernweit 70 Unternehmen. Das „Great Place to Work Institut“ ist ein Forschungs- und Beratungsinstitut. Es unterstützt in rund 140 Ländern Unternehmen dabei, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu analysieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen.

Ziel der 2014 ins Leben gerufenen Great Place to Work Landesinitiative „Bayerns Beste Arbeitgeber“ sei es, bayerische Unternehmen bei der Gestaltung einer attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur zu fördern. Zudem sollen besondere Leistungen als Vorbild dadurch gewürdigt und der gesamte Wirtschaftsstandort Bayern durch ein unabhängiges und international verbreitetes Qualitätssiegel für hohe Arbeitsplatzqualität gestärkt werden.