Mobilität

Präg stellt neue Ladesäule für Elektrofahrzeuge in Kempten

Präg hat in der Ullrichstraße in Kempten eine neue Ladesäule in Betrieb genommen Quelle: Präg

Präg nimmt zwei neue Ladestellen für Elektroautos in Betrieb. Damit wird das Netz für Elektroladesäulen weiter ausgebaut. Wo die neue Säule zu finden ist.

In Kempten wurden zwei neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge von Präg in Betrieb genommen. Zu finden ist die neue Ladesäule in der Ullrichstraße 10 am Parkplatz der Mittelschule auf dem Lindenberg. Geladen wird an den Säulen mit einer Leistung von 22 Kilowatt. Der Energiedienstleister stellt bereits einige Säulen in Bayerisch-Schwaben zur Verfügung und möchte diese nun weiter ausbauen. Was man vor Ort erwarten kann Zu erkennen ist die Säule durch ihre blau-weiße Farbgebung. Es können gleichzeitig zwei Fahrzeuge geladen werden. Die Abrechnung des Ladeprozesses findet per Kreditkarte oder einer Ladekarte an der Säule statt, informiert Geschäftsführer Richard Gerstandl. Mehr als 50.000 Kunden Bei der Firma Präp handelt es sich um ein Energiedienstleistungsunternehmen mit dem Hauptsitz in Kempten. Sie stehen Kunden bei Energiefragen bei und decken Bereiche des täglichen Energiebedarfs. Im Bereich Energie bedienen sie mehr als 50.000 Kunden, darunter 111 Tankstellen, wodurch sie zu den Haupttankstellennetzbetreibern gehören. Des Weiteren sind sie mit Schwesterunternehmen sowohl Im Markt für Wohnungsbau als auch im Heizungs-, Haus- und Sanitärbereich aktiv.