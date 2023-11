Energiehandel Süd läuft in Zukunft unter der Marke Präg

Integrierung

Präg Geschäftsführer Richard Gerstandl (li.), Präg Gesellschafter-Geschäftsführer Marc Deisenhofer (re.) sowie Hans Thalhofer (Mi.), Leiter der Präg-Verkaufsniederlassungen Süd. Quelle: Präg

Schon seit Beginn des Jahres 2022 gehört die Energiehandel Süd GmbH & Co. KG aus Babenhausen zur Präg-Gruppe. Nun kommt es zu einer vollständigen Integrierung. Ändert sich etwas für die Kunden?

Bereits seit Anfang 2022 ist die Energiehandel Süd GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im bayerischen Babenhausen Teil der Kemptener Präg-Gruppe. Nun wird das gesamte Energiegeschäft der Energiehandel Süd in die Präg Organisation integriert. Damit verbunden ist auch ein einheitlicher Außenauftritt unter der Marke Präg.

Ab 1. Januar 2024 wird die Präg Gruppe unter dieser Marke das Strom- und Erdgasgeschäft der Energiehandel Süd betreiben, ab 1. März 2024 auch den Handel mit Heizöl, Pellets und Kraftstoffen. Die Energiehandel Süd GmbH & Co. KG wird künftig vor allem im Bereich Logistik tätig sein.

Das ändert sich für die Kunden der Energiehandel Süd

„Durch die engere interne Zusammenarbeit und die Vereinfachung von Prozessen erwarten wir uns einen echten Mehrwert für unsere Kunden“, erklärt Marc Deisenhofer, Gesellschafter-Geschäftsführer von Präg. Für die bisherigen Kunden von Energiehandel Süd ändert sich nichts: Auch in Zukunft bleiben die gewohnten Ansprechpersonen und -teams erhalten. Der bisherige Geschäftsführer von Energiehandel Süd, Hans Thalhofer, ist weiterhin Geschäftsführer des Unternehmens, das künftig als reiner Speditionsbetrieb weitergeführt wird. Zusätzlich nimmt Hans Thalhofer bereits seit letztem Jahr die Funktion des Leiters der Verkaufsniederlassungen Süd bei Präg ein. Die Energiehandel Süd-Standorte im bayerischen Babenhausen und im baden-württembergischen Leutkirch bleiben als Präg-Niederlassungen weiter bestehen.

Unterstützung durch die Expertise von Präg

„Künftig profitieren die Kunden von Energiehandel Süd dann noch stärker von der langjährigen Erfahrung, der starken Marktposition sowie dem zukunftsweisenden Produktspektrum von Präg“, sagt Richard Gerstandl, Geschäftsführer von Präg. Neben dem Handel mit flüssigen Energieträgern, Strom, Gas, Pellets und PV-Anlagen hat das Familienunternehmen aus Kempten in seinem Portfolio für Privathaushalte und Gewerbeunternehmen auch Dienstleistungen wie Energieberatungen und Sanierungsfahrpläne, dazu Energieaudits und den Präg-Heizungsvergleich. In Bayerisch-Schwaben baut das Unternehmen in verschiedenen Kooperationen die öffentliche Ladeinfrastruktur aus.