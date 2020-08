Präg hat neue E-Ladestation am Sportpark Waltenhofen installiert

Gleichzeitig auspowern und auftanken – das ist ab sofort im Sportpark Waltenhofen möglich. Der Kemptener Energiedienstleister Präg hat auf dem Parkplatz vor dem Indoor Funpark und dem f+p SportPark in Waltenhofen eine E-Ladestation installiert. „Familien und Sportler können damit gleichzeitig ihrer Gesundheit sowie der Umwelt Gutes tun und erhalten obendrein ein mit Strom betanktes Fahrzeug“, erläutert Kris Ahrensberg, Geschäftsführer des Lina Laune Land und des Skyhouse.

Bedarfs- und zukunftsorientierte Lösungen

„Neben der Gesundheit und der Fitness ist uns Nachhaltigkeit sehr wichtig. Doch nicht alle unsere Sportler können mit dem Fahrrad zum Training kommen. Es braucht bedarfs- und zukunftsorientierte Lösungen“, ergänzt Linus Ernst, Studioleiter des f+p SportPark in Waltenhofen. Gemeinsam mit Präg haben die Freizeitparks vor kurzem eine E-Ladestation realisiert. Bei deren Einweihung am 10. August auf dem Parkplatz vor dem Fitness- und Freizeitzentrum in Waltenhofen waren neben Linus Ernst und Kris Ahrensberg auch Marc Deisenhofer, Geschäftsführer von Präg, Eckhard Harscher, Bürgermeister von Waltenhofen, und Elias Bodenmüller, ebenfalls Geschäftsführer des Lina Laune Land und des Skyhouse Trampolinpark, mit dabei. „Als Familienunternehmen kennen wir die Bedürfnisse anderer mittelständischer Unternehmen und freuen uns, unser Know-how für E-Lade- und dezentrale Energielösungen einbringen zu können“, erklärte Marc Deisenhofer.

Die Mobilität von morgen



Mit dem Standort Waltenhofen erweitert Präg sein Ladenetz auf 30 Ladepunkte in der Region. „Die Nutzung elektrischer Antriebe ist ein Baustein für die Mobilität von morgen. Als regional verwurzeltes Unternehmen ermöglichen wir den einfachen und schnellen Einstieg in die E-Mobilität, beraten individuell und implementieren bedarfsorientierte E-Ladelösungen: von der einfachen Wallbox bis hin zu komplexem Lademanagement für einen größeren Fuhrpark“, betonte Marc Deisenhofer. „Wir machen üblicherweise im ersten Schritt einen E-Mobilitäts-Check, um den Bedarf des Unternehmens genau zu ermitteln und ein zugeschnittenes Angebot anbieten zu können“, erläutert er das Vorgehen. Seit 2018 bietet das Unternehmen Ladelösungen für Gewerbetreibende und Privatkunden, unterhält eigene Stationen oder übernimmt als Dienstleister Beratungs-, Verwaltungs- und Abrechnungsaufgaben. „Die Energiewelt wird komplexer und vielfältiger. Daran entwickeln wir unsere Angebote stetig weiter“, erläuterte Deisenhofer. Das neue Geschäftsfeld „Smarte Energielösungen und E-Mobilität“ decke daher neben Elektromobilität, Photovoltaik und Batteriespeichern auch weitere Dienstleistungen für mehr Effizienz in Unternehmen ab, um den Energiebedarf langfristig zu senken, die Kosten zu reduzieren und CO2-Emissionen einzusparen.

Ladesäule am Sportpark für alle offen

An der Station von Präg auf dem Parkplatz des Sportpark Waltenhofen können insgesamt zwei Fahrzeuge parallel angeschlossen werden. Die Station sei dabei für alle E-Auto-Fahrer offen. Kunden des Skyhouse, des Lina Laune Lands und des f+p SportParks können mit der Präg-Ladekarte zu vergünstigten Preisen laden – auf dem Parkplatz des Sportparks Waltenhofen sowie an allen anderen Ladestandorten von Präg. Neben der Möglichkeit, per Smartphone und Kreditkarte spontan zu laden, kann an den Stationen mit je 22 Kilowatt Leistung auch über e-Roaming geladen werden, etwa mit den Ladekarten von Anbietern des Hubject-Verbundes.