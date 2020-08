So soll die erste E-Rallye in Augsburg ablaufen

Am 27. September dieses Jahres soll gegen Mittag in der Maximilianstraße ein neues Event stattfinden. Die Fuggerstadt VOLT ist eine Rallye ausschließlich für Elektroautos. Sie besteht aus einer Fahrzeugpräsentation mit anschließender Ausfahrt und einem internen Ausklang unter Fahrern sowie Partnern. Als zukunftsweisendes Pendant zur Fuggerstadt Classic, Bayerns erfolgreichster Eintages-Oldtimer-Rallye, findet die Fuggerstadt VOLT im direkten Anschluss an den Start der Oldtimer-Rallye in der traditionsreichen Maximilianstraße statt.

Information und Austausch über E-Mobilität im Fokus

Wenn es um E-Mobilität geht, so kann man die Skepsis bekennender Benzin- und Dieselfahrer in drei wesentlichen Punkten zusammenfassen: mangelnde Reichweite, fehlende Ladesäuleninfrastruktur, hoher Fahrzeugpreis. Doch wie sieht der Alltag von E-Mobilisten wirklich aus? Bei der ersten Fuggerstadt VOLT haben regionale Elektromobil-Nutzer sowie Interessierte die Möglichkeit, sich diesem Thema auszutauschen. Die Stadtwerke Augsburg informieren als Energieversorger und Hauptsponsor über das Laden von E-Fahrzeugen. Sei es zu Hause über eine Wallbox, oder an einer öffentlichen Ladesäule. „Für uns steht die Information und der Austausch über das Thema E-Mobilität im Vordergrund.“, so Alfred Müllner, Chef der Stadtwerke Augsburg.

70 Kilometer auf gemeinsamer Tour

Passend zu den unterschiedlichen Ansprüchen der Besucher präsentieren auch teilnehmende E-Dealer als Vertreter der Autohersteller bei der Fuggerstadt VOLT vor dem Start in der Maximilianstraße ihre aktuellen Modelle. Anschließend gehen zum ersten Mal die E-Mobil-Fans gemeinsam auf Tour. Die Strecke ist rund 70 Kilometer lang und führt direkt aus der Maximilianstraße ins Augsburger Umland. Etappenziel ist bei den Stadtwerken Augsburg im Gaswerk.

Kulinarischer Ausklang im Ofenhaus

„Wenn Fahrspaß, eine landschaftlich anspruchsvolle Strecke und nicht zuletzt der kulinarische Ausklang im Ofenhaus am Gaswerk – bei Tobias Emminger – im Einklang stehen, haben wir alles richtig gemacht“, erklärt Fabian Lohr, Geschäftsführer der pro air Medienagentur und Veranstalter der Fuggerstadt VOLT. Eingeladen sind alle E-Auto-Fahrer aus Bayern, die elektrifiziert sind von grünem Antrieb. Alle die zeigen möchten was mit Elektromobilität möglich ist und natürlich alle, die sich im Startbereich die Gelegenheit nutzen möchten, diese Fahrzeuge zu besichtigen, um sich über Elektromobilität zu informieren.