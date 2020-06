Neuer Abschluss der IHK Akademie Schwaben in Kempten

Für Neu- und Quereinsteiger ins Personalwesen startet die IHK Akademie Schwaben in Kempten ab 2. September den Lehrgang „IHK-Fachkraft Personalwesen“. Dieser Zertifikatslehrgang vermittelt in 156 Unterrichtsstunden kompakt die wichtigsten Grundkenntnisse und Fertigkeiten zu Arbeitsrecht, Personalverwaltung, Personalplanung, Personalbeschaffung, Personalführung, Personalentwicklung und Mitarbeiterbeurteilung.

Kenntnisse für Aufgaben im Personalwesen

Mit dem Zertifikatsabschluss erreichen die Absolventen vertiefte und umfassende Kenntnisse für alle Aufgaben im Personalwesen und werden damit gleichzeitig selbst zu kompetenten Ansprechpartnern in der Personalabteilung. Der Unterricht im IHK-Bildungszentrum in Kempten am Bahnhofplatz 1 findet regelmäßig mittwochs von 18:00 bis 21:15 Uhr und freitags von 17:00 bis 21:15 Uhr statt.

