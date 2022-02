Neue Geschäftsführung bei Möbel Mayer in Kempten

Seit Anfang des Jahres wird der geschäftsführender Inhaber Rüdiger Mayer durch weibliche Verstärkung unterstützt: Die 32-Jährige Daniela Rothländer, die sich vor drei Jahren von der Stadt Köln verabschiedete, um nun auf eine erfolgreiche Geschäftsführung im Jahr 2023 des Familienbetriebs Möbel Mayer eingearbeitet und gezielt vorbereitet werden zu können. Dieses Jahr teilt sich das mittlerweile gut abgestimmte Duo die Geschäftsführung. Rüdiger Mayer kann sich so im nächsten Jahr mit dem gutem Gefühl, seine Lebensaufgabe in beste Hände übergeben zu haben, in den Ruhestand verabschieden.

Von der Großstadt Köln ins ländliche Allgäu Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Daniela Rothländer, Mutter eines siebenjährigen Sohnes arbeitete zehn Jahre bei BoConcept in Köln, einem Hersteller von Möbel in skandinavischem Design. Zu dieser Zeit war Rothländer aber schon bereit, beruflich die nächste Stufe in der Karriereleiter zu erklimmen. Im richtigen Moment kam das Angebot für die Stelle als Vorbereitung auf die Geschäftsführung über fünf Jahre eines mittelständischen Familienbetriebs in ihrer Branche. Ihre Bedenken von der Großstadt in die Provinz zu ziehen, wurden von dem Gespräch mit Rüdiger Mayer sofort überwogen. „Das Angebot war einfach, ehrlich gesagt, zu gut, um nein zu sagen! Es entsprach genau der beruflichen Veränderung, die ich mir so sehr gewünscht habe. Der Umzug ins Allgäu war letztlich auch nicht so dramatisch, wie im ersten Augenblick befürchtet. Köln ist zwar nach wie vor meine Heimat, das Allgäu aber mittlerweile mein Zuhause“, sagt Daniela Rothländer zurückblickend auf ihre Anfangszeit im mittelständischen Familien Betrieb Möbel Mayer.

Geschäftsübergabe des Familienbetriebs

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mittlerweile ist Daniela Rothländer seit drei Jahren ein Teil des Teams bei Möbel Mayer in Kempten. Rüdiger Mayer, der geschäftsführende Inhaber, hat mehrere Jahre die Übergabe seines Betriebs geplant und konsequent durchgesetzt. „Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Gefühl bei Daniela! Die Chemie zwischen uns stimmte ab dem ersten Moment und sie geht mit großer Leidenschaft, Schwung und der richtigen Einstellung an die Arbeit. So kann ich das Unternehmen leichter übergeben und sukzessive immer mehr loslassen“, lobt Rüdiger Mayer seine Nachfolgerin.

Unternehmen mit vier Standorten Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das Einrichtungshaus Möbel Mayer gehört zur Unternehmensgruppe Mayer, welches von den zwei Cousins Rüdiger und Wolfgang Mayer in zweiter Generation geleitet wird. Vertreten ist die Unternehmensgruppe aktuell an vier Standorten mit rund 70 Mitarbeitern und einer Gesamtausstellungsfläche von 15.000 Quadratmetern. Zum Unternehmen gehören Möbel Mayer, die R&S Mayer Hotel und Objekt GmbH, die Service- und Dienstleistung GmbH und jeweils die Küchen Mayer GmbH in Memmingen und Kempten.