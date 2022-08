Kemptener Verbraucher wählen Möbel Mayer abermals zum Branchensieger

Auszeichnung

Geschäftsführer Rüdiger Mayer ist erfreut. Denn bereits zum neunten Mal hat sein Unternehmen diese Auszeichnung gewonnen. In welchen Punkten Möbel Mayer besonders gut abschnitt.

Bereits zum neunten Mal darf sich das Team von Möbel Mayer über die Auszeichnung zum Branchensieger des Kemptener Kundenspiegels freuen. Denn das Kemptener Unternehmen setzte sich hierfür gegen neun weitere Mitbewerber aus dem Einzugsgebiet Kempten bis Ulm mit einem durchschnittlichen Zufriedenheitsgrad von 91,6 Prozent durch. Dabei wurden über 900 Verbraucher vom Institut für Marketing und Markforschung MF Consulting befragt.

Die Kemptener Bevölkerung hat Möbel Mayer in den Bereichen Freundlichkeit mit 96,8 Prozent sowie Beratungsqualität mit 95,7 Prozent jeweils den ersten Platz verliehen. Auch das Preis-Leistungsverhältnis des Möbelhauses wurde mit 82,2 Prozent von den Kunden äußerst positiv bewertet. „Das ist gerade in diesen herausfordernden Zeiten eine ganz besondere Auszeichnung für mich, da die Menschen unabhängig und neutral befragt wurden und auch wirklich alle namhaften Mitbewerber unserer Branche mit dabei waren. Wir haben auf das Ergebnis keinerlei Einfluss, sprich, es spiegelt eine tatsächlich objektive Sicht unserer Kunden wider. Ohne unsere engagierten, kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verkauf, der Logistik sowie der Montage wäre so ein Erfolg in der heutigen Zeit nicht möglich“, freute sich Rüdiger Mayer, Geschäftsführer von Möbel Mayer.

Das Einrichtungshaus Möbel Mayer (r&s mayer GmbH) ist ein Unternehmen der Mayer Unternehmensgruppe, das von den beiden Inhabern und Cousins Rüdiger Mayer und Wolfgang Mayer bereits in zweiter Generation geführt wird. Zum 1. Januar 2022 wurde Daniela Rothländer zur weiteren Geschäftsführerin bestellt. Die Unternehmensgruppe beschäftigt an vier Standorten rund 70 Mitarbeiter und verfügt über eine Gesamtausstellungsfläche von 15.000 Quadratmetern. Zum Unternehmen gehören Möbel Mayer, die r&s Mayer Hotel und Objekt GmbH, die Service- und Dienstleistungs GmbH und jeweils die Küchen Mayer GmbH in Memmingen und Kempten.