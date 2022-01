M-net und Allgäuer Überlandwerk bauen Glasfasernetz in Weitnau aus

Einen entsprechenden Kooperationsvertrag hat AÜW nun mit der Marktverwaltung geschlossen. Durch die Erschließung mit Glasfaserleitungen bis in die Wohnungen und Büros profitieren Bewohner und ansässige Unternehmen zukünftig von Bandbreiten bis zu 1.000 Mbit/s. Der Ausbau wird mit Mitteln im Rahmen des Bundesförderprogramms unterstützt.

Mit der Vertragsunterzeichnung am 15. November 2021 ist der Startschuss für den Glasfaserausbau in Weitnau gefallen. Im Laufe der kommenden zwei Jahre werden nun 673 Privathaushalte und 83 Gewerbeeinheiten mit zukunftssicheren Glasfaserleitungen bis in die Wohnung beziehungsweise bis ins Büro ausgestattet. Bei dem sogenannten FTTH-Ausbau (Fiber-to-the- Home) wird komplett auf die Verwendung von Kupferkabeln verzichtet und eine durchgängige Infrastruktur aus Glasfasern errichtet.

Auf dieser Basis können Bandbreiten bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde und künftig sogar noch deutlich höhere Geschwindigkeiten bereitgestellt werden. „Glasfaser ist die Zukunft. Mit dem Ausbau der Infrastruktur in Weitnau können wir die Bürgerinnen und Bürger wie auch die Unternehmen vor Ort für die digitale Zukunft wappnen. Denn die Glasfasertechnik ist die einzige Übertragungstechnologie auf dem Markt, die auch langfristig die steigenden Anforderungen der Digitalisierung erfüllen kann“, erklärt Michael Lucke, Geschäftsführer der Allgäuer Überlandwerk GmbH.

Florian Schmid, der Bürgermeister der Marktgemeinde Weitnau, ergänzt: „Uns liegt das Wohl und die Zukunftssicherheit des Marktes natürlich besonders am Herzen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir zwei starke regionale Partner dafür gewinnen konnten, Weitnau mit einem neuen Hochgeschwindigkeitsnetz als Wohnort und Wirtschaftsraum für die Zukunft zu stärken.“