Maha erneut zu „Die besten Marken“ gekürt

Die Firma Maha aus Haldenwang im Oberallgäu wurde zum siebten Mal zu „Die besten Marken 2020“ gewählt. Das Unternehmen gewinnt damit zum wiederholten Mal in der Kategorie „Hebeanlagen und Radgreifer“ und auch die neu erworbene Tochter ATT wurde in der Kategorie „Gruben“ von den Lesern ausgezeichnet.

Jährlich sucht „Werkstatt aktuell“ die Besten ihrer Branche in den Bereichen Service und Aftersales. Dabei stehen insgesamt 93 Hersteller, die wiederum in 15 Produktkategorien aufgeteilt werden, zur Auswahl. Unter diesen bestimmen die Leser des Fachmagazins, welches die leistungsfähigste Hebebühne oder die standhafteste Starterbatterie ist. Damit zeichnen sie die Marken aus, die im Werkstattgeschäft am zuverlässigsten sein sollen. Das Urteil der Leser habe sich mittlerweile etabliert und werde im Markt als zuverlässiger Gradmesser anerkannt, heißt es aus Haldenwang.

Stefan Fuchs: Markt bestätigt Vertrauen in Produkte

„Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung für unsere Marke. Damit bestätigt der Markt sein Vertrauen in die Qualität unserer Produkte Made in Germany – Made by Maha“, sagte Stefan Fuchs, Geschäftsführer bei Maha Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG. Dem fügte er an: „Obendrein sind wir doppelt stolz, denn auch unser neuestes Mitglied, die Marke ATT, wurde von den Lesern in der Kategorie ‚Gruben‘ prämiert. Ein guter Start in eine erfolgreiche Zukunft“.

Über Maha

Maha Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fahrzeugprüf- und Hebetechnik. Als international ausgerichtetes Unternehmen betreibt Maha zwei Produktionsstandorte, einen in Deutschland und einen weiteren in den USA, sowie ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk in über 150 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro.