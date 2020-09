BV & P Vermögen aus Kempten im Allgäu hat Bestbewertung erhalten

Im kontinuierlich wachsenden Markt der unabhängigen Vermögensverwalter den Überblick zu behalten, sei für die meisten Privatanleger kaum möglich. Deshalb hat das Wirtschaftsmagazin „Capital“ zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) 16.033 anonymisierte echte Depot-Daten von insgesamt 90 Vermögensverwaltern in drei Depot-Klassen (konservativ, ausgewogen, chancenorientiert) analysiert, die die führenden Depot-Banken V-Bank und DAB BNP Paribas zur Verfügung stellten.

Bestbewertung von fünf Sternen

In dem von „Capital“ zum zweiten Mal durchgeführten Test wurden jeweils die Portfolio-Struktur, die Produktumsetzung, das Risikomanagement und die Kosteneffizienz und erstmals auch die Performance für das Jahr 2019 bewertet. Die zusätzliche Auswertung der Performancedaten änderten das Spitzenfeld vom letzten Jahr. Am besten haben demnach sechs Vermögensverwalter, unter ihnen abermals die BV & P Vermögen in Kempten, abgeschnitten und erhielten dafür in der Gesamtwertung die Bestbewertung von fünf Sternen.

Wofür BV & P Vermögen ausgezeichnet wurde

BV & P Vermögen wird mit der Höchstnote als „Top-Vermögensverwalter“ in den Depotklassen „konservative Anlagestrategien“, „ausgewogene Anlagestrategien“ und mit vier Sternen und der „Note: sehr gut“ in der Depotklasse „chancenorientierte Anlagestrategien“ ausgezeichnet. Dabei ist die BV & P Vermögen aus Kempten im Allgäu ein Vermögensverwalter in Süddeutschland, welcher in der Gesamtwertung die fünf Sterne zum zweiten Mal erreicht hat. Außerdem wurde er mit dem Siegel „Top Vermögensverwalter“ von „Capital“ ausgezeichnet worden ist.

Daten der Corona-Krise fließen

Die getesteten Anbieter leisten laut einer Pressemitteilung sehr gute Arbeit, auch in Corona-Zeiten. Die Daten der Corona-Krise fließen zwar erst in die nächstjährige Auswertung ein, dennoch lassen sich schon anhand der diesjährigen Analysen verlässliche Aussagen darüber treffen, welche Verwalter ihre Kunden besonders gut und krisensicher aufgestellt haben.