Maha aus dem Allgäu erneut zum „Weltmarktführer“ ausgezeichnet

Die jährliche Auswertung der Universität St. Gallen und der Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM) hat Maha zum vierten Mal in Folge an der Spitze seiner Branche eingestuft. In dem Auswahlverfahren bewerten Wissenschaftler erfolgreiche Unternehmen, deren Führung mit einem Stammsitz von mindestens 50 Prozent im DACH-Raum liegt. Weitere Auswahlkriterien der Erhebung sind ein Jahresumsatz von über 50 Millionen Euro mit nicht weniger als 50 Prozent Auslandsanteil. Zudem müssen die Unternehmen auf mindestens drei von sechs Kontinenten mit eigenen Produktions- und Vertriebsgesellschaften beziehungsweise Exporttätigkeit aktiv sein und als Marktführer auf Nummer eins oder zwei in dem für sie relevanten Weltmarktsegment gelten.

Im Unterschied zu den vorhandenen Studien und Datenbanken legen die Experten dieser Erhebung laut einer Pressemitteilung den Fokus auf definierte Auswahlkriterien. Ebenso wichtig sei, dass der gesamte Index und die ermittelten Werte offengelegt und öffentlich zugänglich gemacht werden. Wie auch in den letzten Jahren lag die wissenschaftliche Leitung des Projekts bei Prof. Dr. Christoph Müller, geschäftsführender Gesellschafter der UEC gemeinnützige GmbH, und seinem Team der Universität St. Gallen. Die Ergebnisse der Weltmarktführer 2021 sind bei dem offiziellen Medienpartner „WirtschaftsWoche“ unter dem Titel „Die 500 heimlichen Weltmarktführer 2021“ nachzulesen.

Das Unternehmen Maha sieht seine konstante Leistung bestätigt. „Wir arbeiten jeden Tag an der Optimierung unserer Produkte und Abläufe. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern treiben wir innovative Ideen voran. Erst im Dezember 2020 haben wir beispielsweise unser neuestes Produkt, die CONNECT Serie, gelauncht. Damit hat Maha eine neue digitale Generation von Bremsprüfständen geschaffen. Auch die Art der Präsentation war Neuland für MAHA, denn wir haben diese zum ersten Mal vollständig virtuell gehalten. Die Auszeichnung als ‚Weltmarktführer‘ bestätigt, dass wir vieles richtig machen. Darauf sind wir sehr stolz“, so Maha-Geschäftsführer Stefan Fuchs.

Maha Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fahrzeugprüf- und Hebetechnik. Als international ausgerichtetes Unternehmen betreibt Maha zwei Produktionsstandorte, einen in Deutschland und einen weiteren in den USA, sowie ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk in über 150 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeitern und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro.