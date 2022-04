Bodensee-Airport Friedrichshafen beendet Insolvenzverfahren

Bereits am 28. Juli letzten Jahres hatten die Gläubiger einstimmig dem Insolvenzplan der Flughafengesellschaft zugestimmt.

Ein schuldenfreier Neustart für den Flughafen

Mit dem letztlich ergangenen positiven Bescheid der EU-Kommission zur Umstrukturierung konnte auch die letzte Hürde genommen werden. Das zuständige Insolvenzgericht Ravensburg bestätigte den Insolvenzplan am 16. März 2022, und hat nunmehr mit Beschluss vom 31.März 2022 das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung aufgehoben. Der Bodensee-Airport kann damit schuldenfrei in die Zukunft starten. Die Gläubiger werden im Mai dann gemäß Insolvenzplan mit einer Quote von 20 Prozent bedient.

Bodensee- Airport als direkte Verbindung nach Frankfurt

Der Bodensee-Airport ist der südlichste Verkehrsflughafen Deutschlands und liegt unweit von Österreich, Schweiz und Liechtenstein in Baden-Württemberg. Der Bodensee-Airport trägt mit seinen Verbindungen seit mehr als 100 Jahren zur Stärke des Wirtschaftsstandortes bei. Der Bodensee-Airport mit einem Spektrum an direkten Flugverbindungen vieler Fluggesellschaften in Urlaubsgebiete und diversen Zielen für den Besuchsverkehr sowie zahlreiche Umsteigeverbindungen. Der direkte Anschluss vom Bodensee-Airport an das weltweite Streckennetz im Linienverkehr an das Star Alliance-Drehkreuz der Lufthansa in Frankfurt erlaubt alle Verbindungen in die Welt.