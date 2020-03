Die Kooperation zwischen Alltrucks und MAHA aus dem Allgäu soll einen Service für Alltrucks Werkstattpartner und deren Kunden ermöglichen. Die an das Alltrucks-Netzwerk angeschlossenen Nutzfahrzeugwerkstätten erhalten einen direkten Zugang zu MAHA. Außerdem wird es einen Kundenservice geben, der die technische Ausstattung der Werkstattpartner sichert. Die MAHA Partner und eigene Niederlassungen stehen dafür zur Verfügung. Das Portfolio beinhaltet Bremsprüf-, Hebe- und Fahrzeugprüftechnik sowie Leistungsmess- und Abgasmesstechnik. Weitere Leistungen, die über die MAHA Partner und Niederlassungen angeboten werden, sind beispielsweise die Werkstatt-Planung und Serviceplanung.

Beratung, Kundendienst und Ausrüstung

„Wir sind stolz darauf, dem Alltrucks Netzwerk ab sofort mit MAHA einen der weltweit führenden Werkstattausrüster als kompetenten Kooperationspartner anbieten zu können. Unsere Partner profitieren nicht nur von der hohen Produktqualität von MAHA, einem Unternehmen, das ausschließlich Produkte ‚Made in Germany‘ anbietet. Durch die Beratung, den privilegierten Kundendienst und die stets aktuelle Ausrüstung können unsere Partnerwerkstätten im konkreten Fall ihre Betriebsabläufe wesentlich effizienter gestalten. Diese Vorteile kommen letztlich auch ihren Kunden zu Gute“, erklärt Homer Smyrliadis, Geschäftsführer von Alltrucks.

Marktdurchdringung, Austausch und Messeauftritt

„MAHA freut sich mit dem Alltrucks-Netzwerk wertvolle und kompetente Partner im Bereich Nutzfahrzeuge gewonnen zu haben. Unter den zahlreichen Benefits steht für uns vor allem die bessere Marktdurchdringung, der Austausch von Knowhow sowie der gemeinsame Messeauftritt am Alltrucks Stand bei der IAA NFZ 2020 zusammen mit den anderen Kooperationspartner im Vordergrund“, ergänzt Christian Rotter, Global Field Business Manager Fleet, der MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG.

Über MAHA

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fahrzeugprüf- und Hebetechnik. Als international ausgerichtetes Unternehmen betreibt MAHA zwei Produktionsstandorte, einen in Haldenwang und einen weiteren in den USA. Außerdem ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk in über 150 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro.