Konstruktionsgruppe Bauen zählt zu den attraktivsten Arbeitgebern

Im Rahmen der Preisverleihung Top Job werden jährlich die attraktivsten Arbeitgeber des deutschen Mittelstandes gekürt. Nun stehen auch die diesjährigen Gewinner fest. Eines der Unternehmen mit dem Top Job-Siegel 2020 ist die Konstruktionsgruppe Bauen aus Kempten.

Kompetente Mitarbeiter im Fokus

Bei der seit 45 Jahren bestehende Traditionsfirma Konstruktionsgruppe Bauen geht es um Ingenieurdienstleistungen. So habe sich das Ingenieurbüro zum Ziel gesetzt, kompetente und verantwortungsbewusste Beiträge in allen Bereichen zu leisten. Das gelinge allerdings nur, wenn nicht nur Kunden und Partner, sondern vor allen Dingen die Mitarbeiter im Zentrum des Unternehmens stehen. Denn ohne motivierte und treue Mitarbeiter können die Ziele eines Unternehmens nicht erreicht werden.

Offene Kommunikation, transparente und flache Hierarchiestrukturen

Entsprechend wichtig sei die enge Bindung zwischen den Bauingenieuren, Zeichnern, Technikern und Verwaltungsangestellten zu der Geschäftsleitung. Deshalb sollen offene Kommunikation sowie transparente und flache Hierarchiestrukturen im Fokus der Konstruktionsgruppe stehen. Zu diesem persönlichen Kontakt sollen regelmäßige Teammeetings und das Intranet beitragen.

Jährliche Entwicklungsgespräche zur Vertrauensförderung

Sich „mit hoher Aufmerksamkeit um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu kümmern“, seien laut Vorstand Klement Anwander feste Bestandteile des Aufgabenprofils von Führungskräften. Um das Vertrauen innerhalb des Unternehmens zu fördern, gebe es jährliche Entwicklungsgespräche mit allen Beschäftigten. Diese sollen zudem dazu beitragen, Karrierewege zu ebnen. Zur beruflichen Weiterentwicklung bietet das Unternehmen außerdem ein CPD-Programm (Continuing Professional Development) für seine Mitarbeiter an.

Erhalt und Fortentwicklung von Fachwissen

Auch fachspezifisches Wissen mache einen guten Mitarbeiter aus. So sei der Erhalt sowie die Fortentwicklung von Fachwissen der Belegschaft ein wichtiges Kriterium für die Konstruktionsgruppe. Anwander erklärt, dass die Mitarbeiter „ihr Know-how stets durch Weiterbildungen, Vorträge und gegenseitigen Erfahrungsaustausch aktuell halten.“ Das Unternehmen selbst investiere hohen Aufwand in die betriebliche Bildung: So gebe es zahlreiche interne und externe Fortbildungsmaßnahmen. Zusätzlich können Mitarbeiter beim Training-On-The-Job verschiedene Aufgabenbereiche erkunden oder sich in Workshops gezielt Fach- oder Führungswissen aneignen. Doch nicht nur Fachwissen, sondern auch soziale Kompetenzen sollen durch Kurse gesteigert werden.