Gebrüder Filgis gehört zu den besten Arbeitgebern im Land

Trotz hoher Leistungen eine gesunde und angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen: Das mache einen guten Arbeitgeber aus. Das Zentrum für Arbeitgeberattraktivität, zeag GmbH, hat auch dieses Jahr wieder Preise für die attraktivsten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand vergeben. Eines der 97 ausgezeichneten Unternehmen ist die Gebrüder Filgis GmbH & Co. KG aus Altusried.

Eines der ältesten Bauunternehmen

Seit 170 Jahren besteht das Traditionsunternehmen bereits: Das macht Gebrüder Filgis zu einem der ältesten Bauunternehmen Deutschlands. Neben dem Traditionsbewusstsein seien die Handwerkskultur und ein guter Zusammenhalt feste Bestandteile der Unternehmenskultur. „Wir setzen auf unsere Fachkompetenz, sind familienorientiert, engagieren uns für den Nachwuchs und haben einen hohen Arbeitsethos“, fasst Geschäftsführer Edwin Münsch die Filgis-Philosophie kurz zusammen. Laut Unternehmenszahlen sowie der Mitarbeiter gehe das Konzept auf. Nahezu die gesamte Belegschaft nahm an der Befragung von Top Job teil. Dies sei eher unüblich für die Baubranche.

Feedback der Kollegen

Vor allem in den Bereichen „Kultur und Kommunikation“ sowie „Familienorientierung und Demographie“ konnte das Bauunternehmen bei der Mitarbeiterbefragung punkten. Dies spiegele laut Geschäftsführer Münsch die traditionellen Firmenwerte wider: „Ein großes Ziel von uns ist es, die Jugend für unser Metier zu begeistern. Deshalb veranstalten wir regelmäßig Praxisworkshops an Mittelschulen und bieten den jungen Leuten gerne die Möglichkeit eines Betriebspraktikums an.“ Filgis achte zudem darauf, ausschließlich auf Baustellen im Kerngebiet Allgäu zu arbeiten. So gelinge es den Mitarbeitern Arbeit und Familie gut zu vereinbaren, da sie so immer vor Ort sind.

Loyalität im Fokus

Trotz angenehmen Arbeitsklima setze Filgis auf maximale Qualität und Termintreue. Dies sei laut Münsch nur durch loyale Mitarbeiter möglich. Dafür investiere die Führungsriege von Filgis überdurchschnittlich viel in Arbeitsplatzqualität und Bau-Equipment. Auch dies trage zu der hohen Mitarbeiterzufriedenheit bei.