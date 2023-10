Im Allgäu sinken die Arbeitslosenzahlen

Arbeitsmarkt

Archivbild. Foto: Agentur für Arbeit

Zum Herbstanfang sind die Arbeitslosenzahlen im Gebiet der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen zurückgegangen. Im Vergleich zum August ist im September ein Rückgang von 3,5 Prozent zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr (September 2022) gibt es jedoch einen Anstieg von 6,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt mit 2,7 Prozent 0,1 Punkt unter der Quote des Vormonats und 0,1 Punkt über der des Vorjahresmonats. „Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkt auf 2,7 Prozent gesunken – es sind fast 400 Menschen weniger arbeitslos als noch im August“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

Junge Menschen einfacher zu vermitteln

Die meisten Leute, die vermittelt werden konnten, sind unter 25 Jahre alt. Im September waren aus dieser Altersgruppe 21,9 Prozent weniger Personen als arbeitslos gemeldet als im August. Auch im Vergleich zum Vorjahr sind 2,7 Prozent weniger Menschen aus dieser Gruppe arbeitslos. „Hier greift der Saisoneffekt. Viele junge Menschen, die sich nach Schule, Ausbildung und Studium arbeitslos gemeldet haben, haben zu Septemberbeginn eine Arbeit oder Ausbildung aufgenommen. Manche gehen auch auf weiterführende Schulen – und melden sich aus der Arbeitslosigkeit ab“, erklärt Amtmann. Doch auch ältere Erwachsene profitieren von der sogenannten Herbstbelebung und nehmen wieder Arbeit auf. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zu den jungen Erwachsenen jedoch kleiner. In der Altersgruppe über 50 ist der Rückgang mit minus 0,1 Prozent geringer als im Vormonat und 1,9 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Vermittlungstag für Geflüchtete

Die Gruppe der Langzeitarbeitslosen hat wie auch in den Vormonaten zugenommen und ist mit 6,5 Prozent höher als im September 2022. Dies liegt an den ukrainischen Geflüchteten, von denen viele die Schwelle der Arbeitslosigkeitsdauer von einem Jahr überschritten haben. Daher werden die Jobcenter Memmingen und Unterallgäu mit der Stadt Memmingen und dem Kreis Unterallgäu sowie der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen zusammen an zwei Tagen eine Jobbörse spezifisch für Geflüchtete anbieten. An diesen Tagen sollen Geflüchtete unkompliziert mit Betrieben aus der Region, die nach Mitarbeitern suchen, Kontakt aufnehmen können. Über 50 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen nehmen daran teil zudem sind Dolmetscher anwesend, die beim Übersetzen unterstützen. Die Ausländerämter der Stadt Memmingen und des Landratsamtes Unterallgäu nehmen ebenfalls Teil und informieren über das Thema Arbeitserlaubnisverfahren. Außerdem nehmen IHK und HWK, sowie die Organisation Tür an Tür daran teil. „Wir setzen hier auf unsere guten, funktionierenden Netzwerke“, erläutert Maria Amtmann. „Von den nach Deutschland Geflüchteten der Jahre 2015/16 haben bundesweit mittlerweile deutlich mehr als die Hälfte eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit aufgenommen. Daran sieht man: die berufliche Integration funktioniert– sie braucht jedoch Zeit. Und: der Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr aufnahmefähig – hier setzen wir an.“

Viele Stellen noch unbesetzt

Vergangenen Monat waren im Vergleich zum August mit 1 Prozent zudem mehr offene Arbeitsstellen ausgeschrieben. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es hingegen 4 Prozent weniger ausgeschriebene Stellen. Im Bereich der neuen Stellen gab es im September 23,3 Prozent weniger Stellen als im Vormonat und einen Prozent mehr Stellen als im Vorjahr. Seit Jahresbeginn sind damit 12.140 offene Stellen eingegangen, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einer Abnahme von 7 Prozent entspricht. Das Stellenniveau ist damit immer noch hoch, Spitzenwerte wie im Vorjahr werden jedoch nicht erreicht werden. In den Bereichen Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag; Verkauf; Maschinenbau- und Betriebstechnik; Metallbearbeitung; Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege, und der Gastronomie waren die meisten Stellen offen.

Offene Ausbildungsstellen zu vermitteln

Auch Ausbildungsplätze sind im Allgäu noch unbesetzt und offen, „Nachzügler“ einzustellen. Daher läuft momentan noch die Nachvermittlung von Ausbildungssuchenden, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit und die Kammern IHK und HWK bieten gemeinsam Nachvermittlungstage an. Stattfinden werden diese am 12. Oktober von jeweils 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) Kempten und am 19. Oktober im BiZ Memmingen. Dort können sich die Jugendlichen informieren und mit Betrieben, die Azubis suchen in Kontakt gebracht werden. Es können auf der Website der Berufsberatung Allgäu und der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen jedoch auch online Termine vereinbart werden.