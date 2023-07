IHK Schwaben und Agentur für Arbeit eröffnet Pop-up-Store im Allgäu

Berufsberatung

Archivbild. Die Stadt Kempten im Allgäu. Foto: B4BSCHWABEN

Der Grund für die Bildungs- und Berufsberatungen der IHK Schwaben, der IHK Akademie Schwaben und der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen mit einem Pop-up-Store in die Kemptner Fußgängerzone zu gehen war folgender: 10.800 offene Ausbildungs- und Arbeitsstellen zählt die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen aktuell im Allgäu.

„Der Pop-up-Store Allgäu ist die Startbahn für alle, die ins Berufsleben starten oder neu durchstarten wollen – ganz ohne Vorreservierung oder Check-in", erklärt Gerhard Pfeifer, Präsident der IHK Schwaben.

Bis zum 22. Juli macht der Pop-up-Store Allgäu die Türen in der Fischerstraße 10 weit auf. Von elf bis 17 Uhr sind alle Interessierten willkommen, um zu erfahren, was der Allgäuer Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu bieten hat.

Der Traumberuf vor der eigenen Haustür

1.700 Unternehmen aus Produktion, Handel, Tourismus und Dienstleistungen bilden aktuell in einem der rund 250 IHK-Ausbildungsberufe aus. Die Corona-Delle am Ausbildungsmarkt ist überwunden, die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge steigt spürbar an, doch noch immer warten viele Chefs auf ihre Fachkräfte von morgen.

„Gerade in der Industrie und im Tourismus können wir einen deutlichen Aufwärtstrend beobachten. Dagegen ist in der Logistik, dem Handel und in den kaufmännischen Berufen noch Luft nach oben. Die gute Nachricht lautet also: Es gibt ihn, den Traumberuf vor der eigenen Haustüre“, ermutigt Pfeifer die Jugendlichen auf einen Besuch im Pop-up-Store Allgäu.

Mehr als nur freie Arbeits- und Ausbildungsstellen

Das Team der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit Kempten-Memmingen bringt 3.000 offen Ausbildungs- und 7.800 offene Arbeitsstellen mit in den Pop-up-Store Allgäu. „Die Auswahl für einen Neustart ins oder im Berufsleben könnte nicht größer und vielfältiger sein“, wirbt Maria Amtmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, für das Angebot. Die robuste Jobmaschine Allgäu konnten auch die vielen wirtschaftlichen Krisen der letzten Jahre nicht ins Stottern bringen.

„Neben der Jobvermittlung informieren wir über das breite Förderangebot der Agentur für Arbeit beispielsweise bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Wer sich weiterentwickeln will, für den macht ein Besuch des Popup-Stores unbedingt Sinn. Dazu haben unsere Berater und Beraterinnen alle Antworten auf die Frage „Wie geht es weiter nach der Schule?“ parat. Es ist für nichts zu spät!“, erklärt Amtmann weiter.

Mit Automatisierungen, Digitalisierungen, Dekarbonisierungen und dem einher kommenden Wandel der Arbeitswelt, ist es schwieriger denn je erfolgreich im Job zu sein. „Beruflich durchstarten kann nur, wer sich sowohl persönlich als auch fachlich weiterentwickelt. Lebenslang lernen, nah an der Praxis beispielsweise hier vor Ort in unseren Werkstätten, im und neben dem Beruf und möglicherweise auch noch staatlich gefördert – das geht“, weiß Dr. Florian Habermann, Geschäftsführer der IHK Akademie Schwaben, mit Blick auf den deutschlandweiten IHK-Weiterbildungsreport zu berichten. Ein Ziel, welches das Team der Weiterbildungsberatung der IHK Akademie Schwaben sich im Pop-up-Store auf die Fahnen geschrieben hat, ist es für Interessierten eine Weiterbildung zu finden, die sowohl zum Menschen als auch zur beruflichen Situation passt.

Attraktionen im Pop-up-Store Allgäu

Während sich Mama oder Papa fachkundig beraten lassen, könnten sich die Kinder in der Spielecke des Pop-up-Stores die Zeit vertreiben. War die Beratung ein Erfolg, dann ist es Zeit für den nächsten Treffer beim Tisch-Kicker, der ebenfalls in der Fischerstraße 10 Platz findet. Und mit leeren Händen muss ohnehin niemand gehen. Zumindest für eine Tüte Gummibärchen oder einen Stift findet sich immer noch ein Platz in der Einkaufstasche.