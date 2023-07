Gebrüder Weiss feiert 30 Jahre in der Slowakei

Rückblick

Der Standort von Gebrüder Weiss in Bratislava: Full Service-Logistik mit modernsten Standards. Foto: Gebrüder Weiss

Gebrüder Weiss blickt auf drei erfolgreiche Jahrzehnte in der Slowakei zurück. Dort hat sich das Unternehmen als wichtiger Akteur in der Logistikbranche etabliert. Ein Überblick der Entwicklung der Standorte in der Slowakei.

Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 hat Gebrüder Weiss, ein internationales Transport- und Logistikunternehmen, welches unter anderem einen Standort in Memmingen hat, kontinuierlich sein Netzwerk in Mittel- und Osteuropa erweitert und zählt heute zu einem der führenden Logistikern in Südosteuropa.

Warum die Slowakei ein geeigneter Standort ist

Im Herzen des europäischen Gebrüder Weiss-Netzwerks gelegen, fungiert die Slowakei als zentrales Logistikdrehkreuz mit direkten Verkehrsverbindungen in die Nachbarländer und nach Südosteuropa. Dies bietet zahlreiche Vorteile für internationalen Kunden, insbesondere aus der High-Tech- und Automobilindustrie.

„Unser Standort in Bratislava, den wir vor zwei Jahren erweitert haben, hat maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Die zusätzlichen Lager- und Umschlagskapazitäten haben unsere Effizienz bei der Sendungsabwicklung verbessert und unsere Position im Bereich Lagerlogistik gestärkt“, erklärt René Stranz, Landesleiter Gebrüder Weiss Slowakei.

Pläne zur weiteren Expansion in der Slowakei

Mit Blick auf die Zukunft plant Gebrüder Weiss, sein Wachstum in der Slowakei fortzusetzen. Kürzlich wurde ein neues Lager in Dolný Hričov in Betrieb genommen und es sind Pläne zur weiteren Expansion des Standortes Bratislava in Arbeit. Zudem steht die Weiterentwicklung des digitalen Kundenportals myGW, die Förderung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen, der Einsatz von Elektrotransportern sowie die Installation einer Photovoltaikanlage in Bratislava, auf der Agenda.