Hans Hundegger AG aus Hawangen verkündet Vorstandswechsel

Manuel Stürminger folgt damit auf Hans Schillmeier, der nach 30 erfolgreichen Jahren Unternehmenszugehörigkeit in den Ruhestand geht. Hans Schillmeier habe das Hans Hundegger über all die Jahre hinweg mit viel Fingerspitzengefühl, technischem Sachverstand und Herzblut mit zu dem gemacht, was es heute ist, betont da Unternehmen – ein weltweiter Marktführer im Bereich der CNC-gesteuerten Abbundmaschinen. „Wir danken Hans Schillmeier von ganzem Herzen für dieses außerordentliche und jahrzehntelange Engagement", betont Gründer und Vorstandsvorsitzender Hans Hundegger.

Mehr zu dem neuen Vorstand Manuel Stürminger Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Manuel Stürminger ist bereits seit dem Jahr 2020 für das Unternehmen Hundegger tätig. Er ist dabei seit über zehn Jahren für die Softwareentwicklung und seit 2017 als Bereichsleiter zusätzlich für den Bereich Elektrotechnik und somit für die gesamte Steuerung und Bedienung der Hundegger-Maschinen verantwortlich. Unter seiner Leitung wurde insbesondere die Entwicklung der hauseigenen und produktübergreifend einheitlichen Softwareplattform Cambium vorangetrieben, die mittlerweile neben der eigentlichen Maschinenansteuerung auch die verschiedensten Anforderungen von der Verschnitt-Optimierung bis hin zum Leitsystem abdeckt.

Fachkompetenz und Teamfähigkeit Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir freuen uns, mit Manuel Stürminger eine Persönlichkeit als Vorstand gefunden zu haben, der fachliche Kompetenz mit menschlicher Qualität verbindet. Manuel Stürminger hat sich in den vergangenen Jahren innerhalb Hundegger exzellent bewährt. Er genießt bei seinen Kollegen aufgrund seiner Fachkompetenz und Teamfähigkeit große Anerkennung. Daher bringt er alle Voraussetzungen mit, um die weltweit führende Position von Hundegger nicht nur zu halten, sondern sogar auszubauen“, sagt Martin Werner, Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Manuel Stürminger hat sein neues Amt zum 01. Oktober diesen Jahres angetreten und bildet nun gemeinsam mit Hans Hundegger und Walter Fahrenschon das inzwischen erneut drei-köpfige Vorstandsgremium.