Gewinner der 9. Allgäuer Gründerbühne kommen aus Pfronten

Alle Gewinner des 9. Allgäuer Gründerpreises 2022. Foto: Allgäu GmbH / P. Isenhoff

Beim großen Live-Event in der Kemptener KultBox präsentierten fünf Gründungsteams ihre Geschäftsideen. Sie lieferten sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Geldpreise. 548 Zuschauer waren live dabei und der Veranstaltungsort fast bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Wer wurde als Gewinner prämiert?

Der erste Platz, dotiert mit 6.000 Euro Preisgeld, ging an das Team von Packair aus Pfronten. Durch den Online-Versandhandel entstehen Millionen Tonnen an Verpackungsmüll. Dieser soll enorm reduziert werden. Packair entwickelt dafür eine automatisierbare Mehrweg-Verpackungslösung mit Rücknahmesystem für den Versandhandel. Damit sollen CO² und tonnenweise Müll eingespart werden. Ein Packair sei robust, modular und recyclingfähig konzipiert, sodass er bis zu 100 Kreisläufe durchlaufen kann.

Das Team von Packair siegte bei der 9. Allgäuer Gründerbühne 2022. Foto: Allgäu GmbH / P. Isenhoff

Wer sicherte sich den zweiten Platz?

Platz zwei und damit 4.000 Euro sicherte sich Liinu aus Obergünzburg. Die Liinu Audio-Box soll verändern, wie Kinder lernen. Als erstes, echtes Hörspiel bringt Liinu Hören und Spielen zusammen – und wolle so ein einzigartiges Lernumfeld für Kinder schaffen. Die interaktiven Möglichkeiten sollen dem Alter und Lernerfolg entsprechend eingesetzt und so den Bedürfnissen an auditives Lernen angepasst werden.

Platz zwei und damit 4.000 Euro sicherte sich liinu mit Kilian Wimmer. Foto: Allgäu GmbH / P. Isenhoff

Dieses Start-Up schaffte es ebenfalls auf das Podest

2.000 Euro für den dritten Platz nahm das Team von Pappenstyle mit nach Hause. Dabei handelt es sich um ein junges Allgäuer Startup, welches mehr Nachhaltigkeit in den Bereich Home und Living-Accessoires anstrebt. Gefertigt werden Rolltop-Rucksäcke, Taschen, Aufbewahrungslösungen, personalisierte Geschenkideen, bemalbare und wieder abwaschbare Tischsets aus veganem Leder für ein nachhaltigeres Zuhause. Von der Rohstoffproduktion über die Herstellung der Kollektion bis hin zum Versand arbeite das Startup ausschließlich mit Partnern in Süddeutschland zusammen.

2.000 Euro für den dritten Platz nahm das Team von Pappenstyle mit nach Hause. Foto: Allgäu GmbH / P. Isenhoff

Nachhaltigkeit zahlt sich aus

Der mit 3.000 Euro dotierte Sonderpreis für die nachhaltigste Gründungsidee ging an den Gemeinwohlgesellschaft e.V. mit dem Nachhaltigkeitszentrum Piepmatz. Das solidarische Projekt finanziert mit über 300 Mitgliedern die laufenden Kosten des Nachhaltigkeitszentrums Piepmatz in Kempten. In einem Unverpackt-Laden kann man sich mit Bio-Lebensmitteln und Haushaltswaren sowie nachhaltiger Kleidung versorgen, sich bilden und bald auch Güter teilen. Es entstehe dadurch ein Raum, der nicht auf Konsum baut.

Der Sonderpreis für Nachhaltigkeit und 3.000 Euro ging an den Gemeinwohlgesellschaft e.V. mit dem Nachhaltigkeitszentrum Piepmatz. Foto: Allgäu GmbH/ P. Isenhoff

Wie lautet das Fazit der Allgäuer Gründerbühne

Antonia Widmer, Leiterin von Allgäu Digital resümiert: „Die 9. Allgäuer Gründerbühne hat gezeigt, dass trotz oder gerade in Zeiten der Krise Allgäuer Gründerinnen und Gründer innovative Ideen haben, mit denen sie die Zukunft mutig gestalten. Wir haben das Event dieses Jahr deutlich vergrößert und konnten die KultBox mit Menschen, die sich für Innovation und Gründergeist begeistern, bis zum letzten Platz füllen. Das war wirklich eine Leuchtturmveranstaltung für die Allgäuer Gründerszene - mit Strahlkraft weit über die Region hinaus.”

Das sind die Sponsoren des Events

