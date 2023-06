EU will European Digital Innovation Hubs in Augsburg aufbauen

Förderung

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Foto: StMWi/A. Gottardi

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat die Entscheidung der EU-Kommission begrüßt, drei European Digital Innovation Hubs (EDIHs) in Bayern aufzubauen. „Das ist ein großer Erfolg für den Freistaat und seinen Mittelstand. Über vier Millionen Euro EU-Fördergelder gehen zur Unterstützung der digitalen Transformation bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) nach Bayern“, sagte Aiwanger. „Die Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen. Hier werden wir jetzt neue, zusätzliche Netzwerke etablieren können, die dem Mittelstand zur Seite stehen."

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Augsburg profitiert von der EU-Entscheidung

Mit dem Hub „Digitale Innovationen für die Industrie in Bayern (EDIH-DIBI)“ der Projektpartner Bayern Innovativ GmbH, Fraunhofer IIS in Nürnberg, Digitales Zentrum Schwaben, Fraunhofer IGCV, TH in Augsburg sowie appliedAI, fortiss und UnternehmerTUM in München werden vorwiegend kleine und mittlere Industrieunternehmen und Startups unterstützt, um deren Existenz- und Wettbewerbsfähigkeit in Transformationsprozessen der Industrie 4.0 zu steigern.

Der EDIH Digital Innovation Ostbayern (DInO) mit den Partnern TH Deggendorf, OTH Regensburg, R-Tech GmbH und der Bayerischen KI-Agentur konzentriert sich auf die Unterstützung der Digitalisierung der KMUs speziell im ländlichen Raum. Die inhaltlichen Schwerpunkte reichen vom Wissenstransfer zu Themen wie KI, Cybersicherheit über Angebote zu Testplattformen für Unternehmen bis hin zu Kooperationen mit benachbarten europäischen Regionen. Die Vernetzung von Start-ups mit KMUs aus dem Handwerk runden das Hub ideal ab.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Metropolregion Nürnberg erhält Unterstützung

Der Edih Digicare mit den Partnern Medical Valley EMN e. V., Forum MedTech Pharma e. V. und Bayern Innovativ zielt darauf ab, die Zeit bis zur Markteinführung von Produkten zu verkürzen. Darüber hinaus bietet das Zentrum unterstützende Dienstleistungen an, die individuell auf die Bedürfnisse von Gesundheitsversorgern sowie Patientinnen und Patienten zugeschnitten sind. Die besonders effiziente Healthcare-Infrastruktur der Region mit starken Partnern aus Versorgung, Industrie und Forschung bietet hierfür optimale Bedingungen.