Wer sind Schwabens jüngste Gründer?

Non-Profit Initiative

Jugendliche aus Augsburg konnten bei Startup Teens ihre eigenen Gründungsideen entwickeln. Foto: Lukas Lindner

Die Non-Profit-Initiative Startup Teens hat auf ihrer Bayerntour mit einem Ideen-Workshop für Schüler in Augsburg Station gemacht. Der Zwischenstopp wurde in Kooperation mit dem Gründerzentrum Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S) und der Stadt Augsburg realisiert. Mehr als 20 Jugendliche haben dabei gelernt, aus Problemstellungen Lösungen zu entwickeln und diese Ideen weiterzuentwickeln. „Wir arbeiten unter anderem mit Methoden aus dem Design Thinking und Lean Startup. Zu erfahren, wie die eigenen Ideen und Lösungsalternativen unsere Welt ein bisschen besser machen können, ist unglaublich inspirierend für die junge Generation Z”, sagt Corinna Tappe, Geschäftsleitung Bayern von Startup Teens.

Gründen in ausgelassener Atmosphäre bei Startup Teens Zwischenstopp in Augsburg. Foto: Lukas Lindner

Welche Gründungsideen hatte Augsburgs Jugend beim Startup Teens-Besuch?

Die Teilnehmenden aus Augsburg haben insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Digitalisierung Geschäftsideen entwickelt. „Gründerinnen und Gründer mit ihren innovativen Ideen beleben den Wirtschaftsstandort und befeuern die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit. Deshalb setzen wir uns dafür ein, unseren Nachwuchs für den regionalen Arbeitsmarkt und die heimische Wirtschaft sowie die berufliche Zukunft zu fördern und fit zu machen”, sagt Stefan Schimpfle vom Gründerzentrum DZ.S.

Die jungen Teilnehmer von Startup Teens können sich mit Einfallsreichtum ganze 10.000 Euro an Preisgeldern sichern. Foto: Lukas Lindner

Stadt Augsburg will Jugendliche früh zum Gründen begeistern

„Die Initiative Startup Teens bietet Möglichkeiten, den Gründergeist bereits bei Schülerinnen und Schülern zu wecken. Neben der Schaffung von kreativen Freiräumen, einer positiven Einstellung zum Gründertum und dem Austausch mit ortsansässigen Startups und Unternehmen braucht es dafür auch jede Menge Spaß. Dafür sind solche Aktionen fundamental genau richtig und wir freuen uns, diese als Stadt Augsburg und als Impact Partnerin der Initiative unterstützen zu können“, erklärt Oberbürgermeisterin Eva Weber. Neben Startup Teens bietet auch das DZ.S Gründern die Möglichkeit auf dem Weg zum Startup zu begleiten. Interessierte Schüler mit einer digitalen Geschäftsidee werden gezielt gefördert und unterstützt.

Was gibt es bei Startup Teens zu gewinnen?

Die Bayerntour macht an sieben weiteren Orten bayernweit Station und ist eine optimale Vorbereitung auf die Bayern-Challenge. Bei diesem Schüler-Wettbewerb können die Jugendlichen ihre Ideen zu einem Geschäftsmodell ausarbeiten und bis zum 15. März 2023 bei Startup Teens einreichen. Ziel sei es, sowohl den Gründungsgeist bei jungen Menschen zu entfachen als auch Fähigkeiten wie unternehmerisches Denken & Handeln zu fördern. Die ersten Plätze der Bayern Challenge 2023 sind mit Preisgeldern von insgesamt 10.000 Euro dotiert. Das exklusive Finale findet am 21. April 2023 mit hochkarätigen Gästen, wie dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, im WERK1 in München statt. Schüler zwischen 14 und 19 Jahren, die eine Schule in Bayern besuchen, sind teilnahmeberechtigt.