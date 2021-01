Geiger Unternehmensgruppe verkündet neue Partnerschaft

„Zusammen können wir Zukunft“ – Mit diesem Motto wollen die Geiger Unternehmensgruppe und die Müllerblaustein Holzbauwerke künftig eine Partnerschaft innerhalb der neuen Geiger Holzsystembau GmbH & Co. KG bilden. Beide Unternehmen sehen laut eigener Aussage in der gegenseitigen Ergänzung die Zukunft für das Bauen und Gestalten mit Holz. Außerdem wollen sie damit auf die steigende Kundennachfrage nach ökologischem und klimaneutralem Bauen reagieren.

Mit 85 Mitarbeitern zählt Müllerblaustein zu den führenden Holzsystembau-Spezialisten in Deutschland. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Blaustein bei Ulm. Der geschäftsführende Gesellschafter, Reinhold Müller, sehe in der strategischen Partnerschaft eine große Chance: „Wir haben den Blick nach vorne gerichtet und möchten in die Zukunft investieren. Mit Geiger als Kooperationspartner sehen wir hierfür perfekte Voraussetzungen.“

Auch die Geiger Unternehmensgruppe sehe in der Zusammenarbeit großes Potential für die Bündelung gemeinsamer Kompetenzen: „Wir freuen uns, die Entwicklung unseres Geschäftsfelds Holzsystembau mit einem erfahrenen Branchenkenner forcieren zu können. Insgesamt hat Müllerblaustein über 70 Jahre Erfahrung in der Planung und Realisierung von Gebäuden in moderner Holzbauweise. Es ergänzt unser Leistungsportfolio in effektiver Weise und schafft eine optimale Basis für die Entwicklung wertvoller Synergieeffekte“, erklärt Josef Geiger, geschäftsführender Gesellschafter der Geiger Unternehmensgruppe.

Geiger hatte Ende vergangenen Jahres sein Leistungsportfolio um die Komponente Holzsystembau erweitert und verfolge damit das Ziel, gesundes, wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen anzubieten. Vor diesem Hintergrund hatte die Unternehmensgruppe 2020 auch das Unternehmen Bau-er Holzbausysteme mit dessen Marke Variahome integriert, das auf die serielle Massivholzmodulbauweise (3D-Module) fokussiert ist. „Unser Ziel ist es, als kompetenter Komplettanbieter im Bereich Holzsystembau die Wünsche unserer Kunden maximal zu erfüllen“, so Dirk Diederich, Geschäftsführer Geiger Holzsystembau. Einen großen Marktvorteil sieht er vor allem darin, dass Geiger in seinem Geschäftsbereich Immobilien schon jetzt ein umfangreiches Leistungs- und Kompetenzspektrum anbietet.

Über die Geiger Unternehmensgruppe

Die familiengeführte Geiger Unternehmensgruppe hat ihren Sitz in Oberstdorf im Allgäu. Mit über 3.000 Mitarbeitern und rund 50 Standorten im deutschen und europäischen Raum liefert, baut, saniert und entsorgt sie für Kunden aus den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Umwelt. Seit ihrer Firmengründung im Jahr 1923 hat sich die Geiger Unternehmensgruppe zu einem vielseitigen Firmenverbund mit mehr als einem Dutzend Geschäftsfeldern entwickelt.

Über Müllerblaustein Holzbauwerke

Müllerblaustein Holzbauwerke mit Sitz in Blaustein bei Ulm zählt zu einem der führenden Ingenieurholzbau-Unternehmen im süddeutschen Raum. Mit 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fertigt und montiert das Unternehmen in seinen Produktionshallen innovative Holz- sowie Systembauteile für den gesamten europäischen Markt.