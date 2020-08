Geiger Facility Management verstärkt Geschäftsführung

Zum 1 Juli 2020 hat die Geiger FM-Gruppe Felix Holzwarth in die Geschäftsführung für den Bereich Gebäudereinigung einberufen. Der 32-jährige gebürtige Stuttgarter ist seit mehr als 9 Jahren in der Unternehmensgruppe in unterschiedlichen Positionen tätig und war zuletzt als Prokurist für die Standorte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen verantwortlich. Der passionierte Pilot und Mountainbiker ergänzt die bestehende Geschäftsführung um die geschäftsführenden Gesellschafter Ulrich und Alexander Geiger sowie Thomas Braun und zeichnet sich im Schwerpunkt für das operative Tagesgeschäft und den Einkauf verantwortlich.

Holzwarth für über 5.6000 Mitarbeiter verantwortlich

„Wir freuen uns ganz besonders, diese verantwortungsvolle Position aus den eigenen Reihen besetzen zu können“, so Thomas Braun. Eine Aufteilung der Geschäftsführung war nicht zuletzt aufgrund der Diversifikation und des Wachstums im Bereich Gebäudereinigung notwendig geworden. Der Bereich umfasst aktuell 18 Standorte und beschäftigt über 5.600 Mitarbeiter aus 90 Nationen. „Das gesetzte Vertrauen in mich, möchte ich erfüllen – mit Einsatzbereitschaft, Innovationskraft und kollegialer Unterstützung ganz nach unseren Unternehmenswerten“, so Felix Holzwarth bei seiner Berufung.

„Der Geschäftsbereich Gebäudereinigung wird auch zukünftig eine tragende Rolle unserer Unternehmensgruppe spielen, daher ist die Erweiterung der Geschäftsführung ein wichtiges Marktsignal, dass wir auch hier weiter auf Wachstum setzen“, so Alexander Geiger.

Über Geiger Facility Management

Geiger Facility Management ist als in Dietmannsried im Allgäu beheimatetes Unternehmen bundesweit tätig und zählt zu den TOP-20 Facility Management-Unternehmen in Deutschland. Als Spezialist für technische und infrastrukturelle Facility Services ist Geiger Facility Management Ansprechpartner für Dienstleistungen rund um die Immobilie. Eine starke Marke, Dreifachzertifizierung in den Bereichen Umweltschutz, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagement und die eigene Schulungsakademie prägen die Philosophie des seit 1969 bestehenden Familienunternehmens.