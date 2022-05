Förderungen von eza! an regionale Klimaschutzprojekte

Bis zum 30. Juni können Förderanträge für neue Klimaschutzprojekte beim Energie- und Umweltzentrum Allgäu eingereicht werden. Für diese Projekte stehen 40.000 Euro an Fördergeldern aus dem Allgäuer Klimafonds zur Verfügung. Gespeist wird der Allgäuer Klimafonds von den inzwischen 103 Mitgliedern des Bündnisses klimaneutrales Allgäu 2030. Diese haben sich das Ziel gesetzt, den Energieverbrauch zu reduzieren und unvermeidliche Kohlenstoffdioxid- Emissionen zu kompensieren. Die eine Hälfte der Kompensationszahlen fließt dabei in internationale Projekte zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die andere in den AllgäuerKlimafonds, der jetzt wieder sein Geld ausschüttet.

Reduzierung der Treibhausgasemissionen

Egal ob Unternehmen, Kommunen, Schulen, Vereine und Initiativen, alle Teilnehmer am Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030 wollen inerster Linie im eigenen Bereich Treibhausgasemissionen reduzieren, um bis spätestens 2030 klimaneutral zu werden. Experten voneza!, das das Bündnis leitet, helfen dabei. Und trotzdem gibt es Grenzen. Unvermeidliche Kohlenstoffdioxid-Emissionen werden daher kompensiert. Ein Teil der Ausgleichszahlungen fließt in hochwertigeProjekte zur Kohlenstoffdioxid-Reduktion in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Regionale Kompensation

Der andere Teil kommt regionalen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten zugute. „Die regionale Kompensation ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Bündnis-Strategie und ein klares Signal für mehr Klimaschutz vor Ort“, betont Sebastian Hartmann, der bei eza! für das Bündnis zuständig ist. „Es ist ein starkes Bündnis in der Region für die Region.“

Förderung aller Projekte die Treibhausgas reduzieren

Für die Unterstützung regionaler Projekte ist der Klimafonds Allgäu gegründet worden. „Von jeder kompensierten Tonne Kohlenstoffdioxid der Bündnisteilnehmer gehen vier Euro in den Klimafonds Allgäu“, erläutert Hartmann. Bürger, Vereine, Schulen, aberauch Kommunen oder Unternehmen können einmal jährlich Projekte einreichen, die sich wirtschaftlich nicht von alleine tragen und daher einer finanziellen Unterstützung bedürfen. Für 2022 können noch bis 30. Juni Förderanträge gestellt werden. Danach entscheidet der Klimabeirat Allgäu, der aus Vertretern der Bündnispartner besteht, welche Projekte in welcher Höhe in diesem Jahr aus den Mitteln des Klimafonds Allgäu bezuschusst werden. Gefördert werden können Projekte aller Art, die Treibhausgasemissionen reduzieren oder einsparen