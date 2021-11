Bau- und Energietage im Ostallgäu kurzfristig abgesagt

Symbolbild. Die Bau- und Energietage in Marktoberorf sind abgesagt worden. Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Derzeit nimmt das Pandemiegeschehen wieder an Fahrt auf. Die Inzidenzen und Bettenauslastung in Krankenhäusern schießen seit Herbstbeginn in bislang unerreichte Höhen. Dieser Entwicklung fallen nun auch die Bau- und Energietage im Ostallgäu zum Opfer.