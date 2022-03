Regionalmarketing Günzburg GbR bekommt 300.000 Euro

Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert hat 26 neue Förderbescheide auf Grundlage der Förderrichtlinie Landesentwicklung (FöRLa) an Regionale Initiativen aus allen bayerischen Regierungsbezirken übergeben. Die Gesamtfördersumme beträgt 11,6 Millionen Euro- unter anderem an den Landkreis Günzburg beziehungsweise die Regionalmarketing Günzburg GbR (RMG) als hiesigen Abwicklungspartner. Der Landkreis Günzburg erhält 300.000 Euro Fördermittel bei einem Fördersatz von 60 Prozent.

Über 65 regionale Initiativen werden gefördert

Das bayerische Wirtschaftsministerium fördert nahezu flächendeckend im Freistaat über 65 regionale Initiativen. Ihnen bietet das Anfang 2021 neu aufgelegte Förderprogramm noch bessere Förderkonditionen und eine wesentlich vereinfachte Antragstellung und Abwicklung. Zudem profitieren Regionen von zusätzlichen Fördermitteln, wenn sie Projekte zum Flächensparen umsetzen. Standorte, die mit gravierenden wirtschaftlichen Umbrüchen kämpfen und in denen ein massiver Arbeitsplatzabbau droht, steht eine Sonderförderung für Transformationsprozesse von bis zu 150.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Wirtschaftsstaatssekretär Weigert: „Die Regionalen Initiativen beweisen in ihrer täglichen Arbeit, dass durch Beteiligung, Zusammenarbeit und Vernetzung vor Ort innovative Projekte entstehen. Damit wird die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfestigkeit der Regionen entscheidend gestärkt. Ich bin überzeugt, dass alle 25 Regionalen Initiativen, die wir mit unserer Förderung unterstützen, ganz wesentlich zu gleichwertigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in Bayern beitragen.“

Übersicht über die Förderbescheidempfänger im schwabener Regierungsbezirk

In Schwaben ist die Regionalmarketing Günzburg GbR Empfänger eines Förderbescheids. Das Regionalmarketing Günzburg erhält im Rahmen der dreijährigen Projektförderung Fördermittel in Höhe von 300.000 Euro bei einem Fördersatz von 60 Prozent. Künftige Schwerpunkte liegen in der Netzwerkbildung und Fachkräftesicherung unter anderem mit der Fokussierung auf den Gesundheitssektor.