Die Digital Night in Kempten startet auch 2020 wieder

Mitte Januar findet die 5. Digital Night bei Allgäu Digital in Kempten statt. Hier sollen digitale Talente aus dem Allgäu eine Möglichkeit bekommen ihre Arbeiten dem Publikum zu präsentieren. In Kurzvorträgen, die etwa sieben Minuten dauern werden, sind diese Präsentationen geplant. Gezeigt werden dann beispielsweise Semester-, Abschluss- oder Forschungsarbeiten. Aber auch Projekt- und Gründungsideen sollen bei der Digital Night in Kempten im Allgäu eine Bühne bekommen.

Netzwerken soll gefördert werden

Der Fokus der Veranstaltung liegt insgesamt auf digitalen Themen. Die Digital Night soll dabei nicht nur eine Bühne für Talente aus der digitalen Welt sein. Sie soll auch dazu dienen, durch die Vorträge ein Netzwerk mit Unternehmen und Präsentierenden zu schaffen. Dadurch erhoffen sich die Veranstalter ein Forum für Austausch, Kooperation und Vernetzung im Allgäu weiter etablieren zu können. Die Veranstaltungsort ist das Digitale Zentrum Schwaben in Kempten.

Über die Veranstalter und Partner

Die Digital Night ist eine Veranstaltung von Allgäu Digital - Digitales Zentrum Schwaben. Das Projekt startet dabei in Kooperation mit der Fakultät Informatik der Hochschule Kempten. Sponsor des Hauptpreises der Digital Night 05 ist Superschnee / Allgäu Gletscher Card.