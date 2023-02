Das sind die Pläne der neuen Maha-Geschäftsführung

Mittwochs-Interview

Dr. Peter Geigle ist Geschäftsführer von Maha. Foto: Maha

B4BSCHWABEN.de: Herr Geigle, was sind Ihre neuen Aufgaben in der Maha-geschäftsführung?

Dr. Peter Geigle: Meine Aufgabe ist es, das Unternehmen zum Innovationsführer zu machen. Konkret gesagt konzentrieren wir uns zukünftig auf Aufgaben im Zusammenhang mit E-Mobilität, autonomem Fahren und Assistenzsystemen in Abhängigkeit von Megatrends. Dabei ist unser übergeordnetes Ziel als Hersteller von Fahrzeugprüf- und Hebetechnik die entsprechenden Lösungen anzubieten.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Gibt es dabei eine Herausforderung, auf die Sie sich besonders freuen?

Dr. Peter Geigle: Am meisten freue ich mich wieder bei einem Marktführer zu arbeiten und maßgeblich auch auf alle Aufgaben, die die Entwicklung von Neuprodukten mit sich bringt. In diesem Zusammenhang ist ebenso die Forschungsarbeit gemeinsam mit Universitätspartnern ein spannendes Thema. Die Entscheidung zum Wechsel zu Maha war eine Kombination aus dem nächstem Karriereschritt, der lokalen Veränderung ins Allgäu, spannenden Produkten und der Möglichkeit in einem Unternehmen zu arbeiten, das in Stiftungsbesitz ist.

Nun müssen Sie diese Herausforderungen aber nicht alle alleine meistern. Herr Fuchs, was ändert sich aus Ihrer Sicht in der Geschäftsführung, nachdem Herr Dr. Geigle zu Ihnen gestoßen ist?

Stefan Fuchs: Das Aufgabenfeld der Forschung und Entwicklung erhält mit der Neuaufstellung der Maha-Geschäftsführung einen höheren Stellenwert im Unternehmen. Zudem treten wir mit der Einstellung von Dr. Geigle in eine neue Phase, in der sich die Konzentration von der Produktkonsolidierung in Richtung der Produktinnovation ändert.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Trotz der guten Stellung am Markt warten auch auf Maha große Herausforderungen. Wie schätzen Sie Ihr Krisenmanagement ein?

Dr. Peter Geigle: Das Unternehmen steht vor der Transformation im Bereich Prüftechnik für autonome Fahrzeuge und der E-Mobilität und damit vor der Herausforderung die richtigen Lösungen zu bieten. Gleichzeitig muss man dem wachsenden Preisdruck durch die Globalisierung Antworten liefern, um den Standort Deutschland langfristig zu sichern. Mit einem sehr guten Team, das ich hier bei Maha vorgefunden habe und meiner langjährigen Erfahrung aus dem Zuliefererbereich, der diese Kompetenz schon hat, glaube ich aber, diese Herausforderung gut bewältigen zu können.

Eine Herausforderung, die alle Unternehmen derzeit belastet, ist die Energiekrise. Wie geht Maha damit um?

Stefan Fuchs: Wir haben seit Jahren verlässliche Partner im Bereich der Energiebelieferung, mit denen wir auch jetzt einen Konsens über langfristige Verträge gefunden und damit die Energieversorgung der Maha gesichert haben.

Dr. Peter Geigle: Der Energiekrise begegnen wir mit solidem, „schwäbischen“ Handeln. Das bedeutet langfristige Planungen anstatt kurzfristigen Handelns in Kombination mit der Erfahrung, dass nach einem Abschwung immer auch ein Aufschwung kommt.

Krisenhaft ist auch die Situation auf dem Fachkräfte-Markt. Wie ist Ihre Einschätzung hierzu?

Stefan Fuchs: Nach wie vor ist es unser Ziel ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben, in dem wir ein sehr vielfältiges Angebot an Mitarbeiter Benefits anbieten. Im Mittelpunkt steht jedoch unsere Unternehmenskultur mit einem positiven Spirit, der uns gegenseitig anzündet. Getreu dem Motto:

#Unser Spirit wird dich begeistern. WIR SIND ANDERS UND WIR KÖNNEN DAS.

Dr. Peter Geigle: Beim Thema Fachkräftemangel liegt für mich der Schlüssel im guten Betriebsklima und im Umgang miteinander. Dabei werde ich mit gutem Vorbild voran gehen. Als nahbarer Teamplayer gehören für mich gemeinsame Erfolge auf Augenhöhe sowohl im Arbeitsumfeld als auch im Privaten – quasi auf menschlicher Ebene – dazu. Hierfür bringe ich eine solide Basis mit, sei es durch meine Ausbildung, meine Erfahrungen oder mein Wesen. Der Umgang mit Menschen macht mir Freude und ich bin sehr geerdet. So habe ich beispielsweise in den ersten Wochen bei Maha auch schon mal im Blaumann in der Produktion die Ärmel hochgekrempelt und mitgearbeitet.