Das ist die neue Vertriebsleiterin bei Sonnen in Wildpoldsried

Als Country Managerin und VP Sales, Marketing & Service Dach übernimmt Susan Käppeler die Verantwortung für Vertrieb, Marketing und Service von Sonnen in dieser Region. Ihr Ziel ist es, den Wachstumskurs in Sonnen‘s wichtigstem Markt weiter voranzutreiben. Dazu gehört es insbesondere, den Vertrieb über das Partnernetz, den Kundenservice sowie die Positionierung von Sonnen am Markt weiterzuentwickeln und auszubauen.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Nachhaltige Energiewelt

„Ich bin begeistert von der aktiven Sonnen Community, dem dynamisch wachsenden Partnernetzwerk und dem leidenschaftlichen Sonnen Team. Sonnen besitzt eine starke Marke und begleitet Menschen mit seinen Produkten und Services in eine nachhaltige Energiewelt. Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrung aus Strategie, Vertrieb und Marketing mit der Vision und den Fähigkeiten von Sonnen zu verbinden, die Wachstumsstrategie weiterzuentwickeln und umzusetzen“, sagt Susan Käppeler.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Von der Bmw Group zu Sonnen

In ihrer nahezu 20-jährigen Karriere hat sich Susan Käppeler auf Wachstum spezialisiert. Zuletzt war sie als Chief Commercial Officer für die Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH (ein Unternehmen der Bmw Group) tätig und verantwortlich für den Bereich Sales & Marketing inklusive Business Development & Product Management. Es gelang ihr, das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter von nachhaltiger Unternehmensmobilität in Deutschland zu entwickeln, indem sie unter anderem konsequent und erfolgreich auf Elektromobilität und intelligente Ladelösungen setzte. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen bei der Bmw AG tätig, u.a. verantwortlich für Business Development, CRM & Marketing für Bmw Energy Services. Aus dieser Tätigkeit bringt sie umfassende Expertise für neue, nachhaltige Geschäftsmodelle und vernetzte Systeme für Mobilität und Energie mit. In der neu geschaffenen Position berichtet sie nun direkt an CCO (Chief Commercial Officer) Nathan Dunn.

Begeisterung für erneuerbare Energien

„Sonnen ist ein globales Wachstumsunternehmen, das sich sehr ehrgeizige Ziele für die Zukunft gesetzt hat. Nur wenn unsere Technologien großflächig zum Einsatz kommen, können sie auch etwas bewirken. Das damit verbundene starke und kontinuierliche Wachstum erfordert eine Vorgehensweise, welche die hohe Dynamik des Unternehmens und des Marktes berücksichtigt. Mit Susan haben wir eine erfahrene Managerin gefunden, die darüber hinaus mit ihrer Begeisterung für erneuerbare Energien Menschen inspirieren und überzeugen kann“, sagt Nathan Dunn.