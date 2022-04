Das ist das Ergebnis der Verbundstudie zum Verkehr im Allgäu

Ein Ticket für alle Angebote. Die erste Bearbeitungsphase der Grundlagenstudie für die Verbundintegration in den Landkreisen Oberallgäu und Ostallgäu sowie den kreisfreien Städten Kempten und Kaufbeuren nähert sich dem Abschluss. Nachdem die Zwischenergebnisse zunächst mit Vertretern der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen besprochen und diskutiert wurden, informierten sich die Landrätinnen Indra Baier-Müller (Landkreis Oberallgäu), Maria Rita Zinnecker (Landkreis Ostallgäu) und die Oberbürgermeister Stefan Bosse (Stadt Kaufbeuren) und Thomas Kiechle (Stadt Kempten (Allgäu)) über den Fortgang der Studie.

Förderungen des Freistaats Bayern

Der Freistaat Bayern fördert die Erarbeitung der Verbundintegrationsstudie mit einem Fördersatz von bis zu 90 Prozent. Darüber hinaus begleitet das Verkehrsministerium den Prozess und steht den Gutachtern und Aufgabenträgern beratend zur Verfügung. Eine fundierte Verbundstudie ist Voraussetzung für die künftige staatliche Förderung eines Verkehrsverbunds.

Ergebnisse der Studie

Aus den bisherigen Ergebnissen zeichnet sich ab, dass der Verkehrsraum aus den vier Gebietskörperschaften im Allgäu für einen Verkehrsverbund sinnvoll gewählt wurde und der eingeschlagene Weg richtig war, heißt es in einer Mitteilung. Weit über 80 Prozent der Fahrten an Werktagen verbleiben im Allgäu. Dabei gibt es auch starke Verflechtungen zwischen den kreisfreien Städten Kempten und Kaufbeuren mit deren Umland. Hier kommen die Vorteile eines Verkehrsverbundes für die Bürger der Region besonders deutlich zum Tragen. Damit wären das regionale und städtische Busangebot sowie die Bahnlinien mit einem Ticket flexibel nutzbar. Aber auch die touristisch geprägten Regionen im Süden des Allgäu können von einfachen Tarifen und intuitiven Informationsangeboten für das gesamte Bus- und Bahn-Angebot profitieren.

Verkehrsunternehmen als wichtige Grundlage der Region

Die Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV (Busverkehr) und des SPNV (Schiene) wurden von Beginn an in die Arbeiten zur Grundlagenstudie für einen Verkehrsverbund einbezogen. Sowohl für die aktuell laufende verkehrliche Bestandsanalyse als auch für die weiteren Schritte stellt die aktive Mitwirkung der Verkehrsunternehmen in der Region eine wichtige Grundlage dar.

Verkehrsverbünde vorallem in ländlichen Regionen wichtig

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter: „Verkehrsverbünde bieten den Fahrgästen abgestimmte Verkehrsangebote und einheitliche Tickets bei Bus und Bahn und sind deshalb gerade auch in ländlichen Regionen wichtig, um die Nutzung des ÖPNV zu erleichtern. Deshalb unterstützt der Freistaat alle Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern dabei, Teil solcher Verbünde zu werden. Wir freuen uns, dass das Allgäu hier schon auf einem guten Weg ist.“

Entscheidung über Fortführung der Studie steht an

Als nächste Schritte zum Verkehrsverbund wird in den zuständigen Gremien der Landkreise Oberallgäu und Ostallgäu und der kreisfreien Städte Kempten und Kaufbeuren über die Fortführung der Studie entschieden. Anschließend soll der gemeinsame Verbundtarif konkret ausgestaltet und dessen Wirkungen ermittelt werden. Genauso werden die Aufgaben des Verkehrsverbundes in der zweiten Projektphase zwischen den Beteiligten festgelegt, um im Ergebnis über die Einführung des Verkehrsverbundes entscheiden zu können.

Umsetzung ab 2025

Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Verbundintegration im Allgäu ein wichtiges Projekt zur strategischen Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs darstellt und der Verbund wesentlich bei der Bewältigung der künftigen Herausforderungen helfen kann. Daher wird eine Umsetzung des Verkehrsverbundes im Allgäu ab 2025 angestrebt.