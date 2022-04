Kaufbeuren: Leitungswechsel in der Bayerischen Staatskanzlei

Flierl hatte vor rund sechs Jahren die Verwaltungseinheit in Kaufbeuren aufgebaut und blickt nun auf „spannende und gute Jahre in Kaufbeuren“ zurück.

Umfangreiches Aufgabengebiet

Stephanie Schmieding ist Juristin und freut sich auf ihre neue Tätigkeit in der Wertachstadt. Die Aufgaben von Bayern Direkt sind sehr breit gefächert. Aktuell fungiert die Servicestelle der Bayerischen Staatsregierung beispielsweise als Teil der Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung: Zu gesundheitlichen Themen, den Kontaktbeschränkungen, Kinderbetreuung und Schule oder zu Unterstützungen für Kleinunternehmen und Freiberufler.

Informationsstelle für die Bürger vor Ort

Von der Servicestelle wird themenbezogen an die zuständigen Kompetenzbereiche der Staatsverwaltung weitergeleitet. Daneben beantwortet die Servicestelle Bürgerfragen zu aktuellen Themen und Verwaltungsangelegenheiten, vermittelt Ansprechpartner bei Fachbehörden und weiteren zuständigen Stellen der Bayerischen Staatsregierung. Sie bietet zudem Broschüren, Internet-Quellen sowie weiteres Informationsmaterial an.

Glückwünsche vom Oberbürgermeister

Oberbürgermeister Bosse dankte Bertold Flierl für die langjährige und gute Zusammenarbeit. Beide arbeiteten in früheren Jahren schon gemeinsam im Bayerischen Innenministerium. Stephanie Schmieding wurde von OB Bosse zu ihren neuen Aufgaben beglückwünscht. Dazu wird es auch gehören, den Umzug der Servicestelle in einen geplanten Neubau des Freistaats Bayern an der Kaufbeurer Bahnhofsstraße zu begleiten.