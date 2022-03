Wie steht es um die Firmen in Kempten?

Die Unternehmensbefragung der Stadt Kempten (Allgäu) wird seit dem Jahr 1998 jährlich vom Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung durchgeführt. Bereits für das Jahr 2020 wurden aufgrund der Corona-Pandemie verschiedene Fragen geändert beziehungsweise ergänzt, um gerade im Hinblick auf die Herausforderungen dieses Jahres einen zeitnahen Überblick zur Situation der Unternehmen zu verschaffen. Diese Themen wurden auch im Befragungszeitraum 2021 abgeprüft, um eine erste Einschätzung der Entwicklung zu treffen.

Verwertung der Ergebnisse

Mit den Ergebnissen der Umfrage erhalten Verwaltung und Politik aus erster Hand Informationen zur aktuellen Lage der Unternehmen am Wirtschaftsstandort Kempten. Darüber hinaus kann die wirtschaftliche Entwicklung in Kempten mithilfe der Befragung über einen längeren Zeitraum beobachtet und gegebenenfalls mit entsprechenden Maßnahmen steuernd eingegriffen werden.

Klare und Transparente Regeln notwendig

Im Rahmen der Unternehmensbefragung 2021 wurde aus aktuellem Anlass abgefragt, welche Erwartungen an die Stadt Kempten konkret bestehen. Der Tenor der Rückmeldungen der Teilnehmer war in erster Linie, dass klare Regeln und transparente Vorgaben notwendig sind. Dabei wird die regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit und Verfügbarkeit aktueller Informationen in verschiedensten Medien als außerordentlich wichtig eingeschätzt. Gerade die vergangenen Wintermonate haben gezeigt, dass oftmals sehr kurzfristige Vorgaben von Seiten des Freistaates Bayern zu einer unübersichtlichen Rechtslage für Firmen und auch für Bürger geführt haben. Hier ist klare, aktuelle Kommunikation auf allen Kanälen enorm wichtig.

Im Rahmen dieser Befragung wurde die Schaffung von ausreichenden Testkapazitäten und ein verstärktes Impfangebot überdies als außerordentlich wichtig angesehen.

Wahrung der öffentlichen Ordnung

Grundsätzlich wird der Stadt Kempten in den Freitextanmerkungen häufig bescheinigt, dass „mit Vernunft“ und „Besonnenheit“ gehandelt wird. Eine klare Kommunikation und wertschätzende Grundhaltung wird wahrgenommen, um die öffentliche Ordnung zu wahren und Strategien zu entwickeln. Letztlich wird auch mehrfach angeführt, dass die Bürger dringend ermutigt werden sollten, eigenverantwortlich zu handeln, um wieder zur Normalität zurückzukehren.