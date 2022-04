Die Kaufbeurer Innenstadt präsentiert sich neu

Seit Ende März finden sich an verschiedenen Stellen in der Kaufbeurer Innenstadt neue Schaufenstergestaltungen, die zu einer positiven Wahrnehmung beitragen sollen. Genaueres über das dieses Projekt, wie die Innenstadt dadurch verändert wird und auch in Zukunft attraktiver gemacht werden soll.

Die historische Altstadt soll auch weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort sowie eine einladende Fußgängerzone für alle Besucher sein. Der Stadt Kaufbeuren ist es dabei ein großes Anliegen, die Funktion der Altstadt als Standort für Handel, Gastronomie, Dienstleistung und Kultur und gleichzeitig als Ort zum Wohnen, Arbeiten und Leben zu erhalten sowie weiterzuentwickeln.

Das neue Eigentümerforum der Stadt Kaufbeuren Die Schaufenstergestaltungen dürfen als Taktgeber für neue Ideen angesehen werden. Die Fußgängerzone bietet vielen Branchen dafür ein attraktives Umfeld, um ein bestehendes oder neues Unternehmen dort anzusiedeln. Dazu kommt, dass auch die Eigentümer in der Kaufbeurer Altstadt verstärkt vernetzt werden sollen. Demnächst soll es ein neues „Eigentümerforum“ geben, das zu diesem Zweck etabliert wird. Organisiert wird das Ganze durch das Flächenmanagement der Stadt Kaufbeuren, das eine Vermittlungsrolle zwischen Eigentümern und potenziellen Mietern einnimmt. Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Stadt begleitet den Vermittlungsprozess Wichtig zu betonen: Die Stadt übernimmt dabei keine Maklertätigkeiten, sondern handelt im öffentlichen Interesse und bietet dementsprechend ein begleitendes Angebot an. Hierzu zählt die Bereitstellung von Infomaterial zum Standort Kaufbeuren, die Präsentation im städtischen Geoportal, die Einschätzung von Nachnutzungsmöglichkeiten sowie die Schaufenstergestaltung mit öffentlichen Themen für die Zeit eines Leerstandes beziehungsweise solange die Eigentümerin oder Eigentümer dies möchten.

Die Schaufensterkampagne der Stadt Kaufbeuren. Bild: Stadt Kaufbeuren.

Schaufenstergestaltung als wichtiges Instrument Die Schaufenstergestaltung hat zum Ziel eine Wiedervermietung beziehungsweise Nachnutzung zu befördern. Das Projekt Schaufenstergestaltung ist für Eigentümer kostenlos. Das heißt, die Stadt kümmert sich um eine zur Liegenschaft passenden ansprechenden Gestaltung, stimmt diese mit den Eigentümern ab und organisiert Produktion sowie Auf- und Abbau. Sobald eine Nachnutzung für die freie Gewerbefläche in der Altstadt gefunden ist, entfernt das Flächenmanagement unverzüglich wieder die Gestaltungen. Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das sagt der Oberbürgermeister „Mit vielseitigen Ansätzen arbeiten Stadtrat, Stadtverwaltung und private Akteure wie die Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren -AK- an der Attraktivität unserer wunderschönen Altstadt. Aktionen im öffentlichen Raum beispielsweise von der AK sowie ansprechende Gestaltung von freien Gewerbeflächen und Veranstaltungen wie der neue Brunchmarkt helfen uns dabei,“ sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse. Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform