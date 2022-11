Dachser startet Nachhaltigkeits-Training für Fahrer

Strategie

Bei Dachser werden die Fahrer in Sachen Nachhaltigkeit geschult. Foto: Dachser

Entscheidend für den Wandel zu Netto-Null-Emissionen in der Transportlogistik ist der Einsatz von Null-Emissions-Fahrzeugen, wie batterieelektrische und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw. Aber auch bei den heute im Einsatz befindlichen Diesel-Lkw können Verringerungen beim CO2-Ausstoß erzielt werden, beispielsweise durch eine entsprechende Fahrweise. Dazu hat Dachser in drei Pilotniederlassungen im Sommer und Herbst 2022 entsprechende Trainings mit 54 Fahrern sowie BKF-Auszubildenden durchgeführt, die direkt bei Dachser angestellt sind.

So funktioniert das Fahrtraining von Dachser

Zunächst wurden die Telematikdaten im Tagesgeschäft ausgewertet, um eine Vergleichbarkeit und Veränderung sichtbar zu machen. Innerhalb von vier Wochen begleiteten der zuvor extra geschulte Fuhrparkmanager und ein weiterer Fahrertrainer der Niederlassung die Fahrer auf ihren regulären Touren und trainierten sie in klimafreundlichem Fahren. Die Touren wurden analysiert und Verbesserungspotenzial, wie beispielsweise die bessere Nutzung der Technik, deutlich gemacht. So erzielten die Berufskraftfahrer in den Pilotniederlassungen ein CO2-Einsparpotenzial von durchschnittlich 14 Prozent, meldet Dachser. Auf den einzelnen Lkw berechnet ist ein Einsparpotenzial von 9,5 Tonnen CO2-Einsparung im Jahr bei einer Laufleistung von 120.000 Kilometern möglich.

Wie fällt das Fazit der Fahrer von Dachser aus?

„Die Fahrinnen und Fahrer, die teilweise über viele Jahre Fahrerfahrung verfügen, setzen das Erlernte um und übernehmen es in ihre Fahrweise“, sagt Roland Zitzmann von der Dachser Service und Ausbildungs GmbH, der alle Fahrten in den drei Pilotniederlassungen selbst begleitete. „Das Feedback auf die Trainings war durch die Bank positiv“, ergänzte er abschließend.