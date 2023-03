Dachser & Kolb erhält FAIM-Zertifikat

Auszeichnung

Annika Gaißer, Qualitätsmanagementbeauftragte bei Dachser & Kolb, freut sich über die FAIM-Zertifizierung des Umzugslogistikers. Foto: Dachser & Kolb

Das Familienunternehmen Dachser, mit Hauptsitz in Kempten, arbeitet im Bereich der Transportlogistik und des Warehousing. Dabei teilt sich die Firma in zwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics. Letzteres differenziert sich wiederum in die beiden Business Lines Dachser European Logistics und Dachser Food Logistics. Demnach sorgt das Unternehmen für ein europäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und Logistiklösungen. Nun wurde es von der FIDI, Fédération Internationale des Déménageurs Internationaux; The Federation of International Movers, ausgezeichnet.

Mehr über die FIDI

Die FIDI ist ein internationaler Dach-Verband einer Vielzahl von Umzugsunternehmen. Der Verband setzt auf Qualität, Nachhaltigkeit und Vertrauen in der weltweiten Umzugslogistik. Daneben engagiert sich FIDI für eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren der Global Mobility-Branche ein und sichert so nebenbei die Zukunft dieser Branche mit. „Bei der Qualität machen wir keine Kompromisse“ ist ein Leitspruch der FIDI, dem sich weltweit mehr als 600 Umzugsunternehmen in mehr als 100 Ländern bereits angeschlossen haben.

Zertifikat für Dachser & Kolb

Der FIDI-Verband hat den Umzugsspediteur Ende 2022 geprüft und anschließend das FAIM-Zertifikat, FIDI Accredited International Mover, ausgestellt. Nun sind Dachser & Kolb sowohl ISO- als auch FAIM-zertifiziert. ISO steht für International Standards Organization, eine internationale Vereinigung von Normungsorganisationen mit Sitz in Genf. Mit diesen beiden Auszeichnungen darf sich Dachser & Kolb nun als FIDI-FAIM-PLUS-Mitglied zählen. Laut der FIDI ist das Hauptziel von FAIM einen weltweiten Qualitätsstandard für internationale Umzugs- und Relocation-Dienstleistungen zu schaffen. Dieser Standard umfasst eine Reihe von Anforderungen, die alle FAIM-zertifizierten Unternehmen jederzeit einhalten müssen – angefangen bei der konstanten Qualität der Dienstleistungen über das Lieferketten- und Risikomanagement sowie den Datenschutz bis hin zur finanziellen Stabilität.

Reaktionen des Unternehmens

„Taten sprechen mehr als 1.000 Worte – dies ist unser Leitspruch. Und deshalb bieten wir nun zertifizierte Qualität für ihre Umzüge an“, ist sich Annika Gaißer, Qualitätsmanagementbeauftragte bei Dachser & Kolb, der Bedeutung von Qualität im Dienstleistungsbereich bewusst. Falko Loos, der für das gesamte operative Geschäft im internationalen Luft- und Seefrachtbereich von Dachser & Kolb verantwortlich ist, ergänzt: „Unser Qualitätsanspruch, den wir im Landfracht-Bereich haben, gilt natürlich auch auf den interkontinentalen Märkten. Dafür haben wir uns einer Qualitätsprüfung unterzogen und diese mit Bravour bestanden.“