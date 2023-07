Dachser Food Logistics erhält neue Leitung für 2024

Personalie

Alexander Tonn übernimmt ab Januar 2024 die Leitung der Dachser Food Logistics. Foto: Dachser

Seit 2010 leitet Managing Director Alfred Miller das Unternehmen Dachser Food Logistics. Zum Jahresende wird er aber in den Ruhestand gehen. Wer jetzt seine Nachfolge übernimmt.

Unter der Leitung von Alfred Miller konnte Dachser Food Logistics nach eigenen Angaben die Marktposition der Business Line stärken, insbesondere in der Kontraktlogistik. Damit einher ging eine Steigerung des Umsatzes: von 480 Millionen Euro im Jahr 2010 auf 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2022. Ab dem 1. Januar 2024 wird Alexander Tonn, Chief Operations Officer (COO) Road Logistics, die Leitung der Business Unit in Personalunion übernehmen und damit die Nachfolge von Miller antreten. Unterstützt wird er von Stefan Behrendt, der ab dem 1. Oktober 2023 die neugeschaffene Position des Deputy Managing Director Food Logistics übernehmen wird. Behrendt hatte zuvor das Dachser Logistikzentrum Niederrhein in Neuss geleitet und dessen Aktivitäten im Lebensmittelbereich ausgebaut.

Weiterentwicklung des Unternehmens

„Als Stabilitätsfaktor und Wachstumsmotor zugleich hat Dachser Food Logistics maßgeblich zur dynamischen und nachhaltigen Geschäftsentwicklung von Dachser beigetragen. Die Lebensmittellogistik ist seit vielen Jahren eine tragende Säule unseres Geschäftsmodells,“ sagt Bernhard Simon, Chairman of the Supervisory Board von Dachser. „Darüber hinaus hat sich Alfred Miller in seiner langen Karriere bei Dachser stets auch für die Weiterentwicklung des gesamten Unternehmens engagiert.“

Lob für Miller

„In der Lebensmittellogistik haben wir in den vergangenen 13 Jahren eine beeindruckende Erfolgsstory geschrieben“, ergänzt Alexander Tonn. „Als herausragende Führungspersönlichkeit und mit seinem unermüdlichen Einsatz hat Alfred Miller dieses Geschäft auf ein neues Level gehoben. Das gilt für Qualität und Wachstum genauso wie für seine große Nähe zu Mitarbeitenden und Kunden.“

International aktiv

Besonders die Internationalisierung ist ein Fokus der Firma. „Herausragende Beispiele sind die Übernahme des niederländischen Lebensmittellogistikers Müller Fresh Food Logistics zu Jahresbeginn und natürlich die Gründung des European Food Networks unter der Systemführerschaft von Dachser vor zehn Jahren“, erläutert Tonn. Das Netzwerk für Lebensmittel-Stückguttransporte hat sich am europäischen Markt positioniert und deckt mit seinen 23 Mitgliedern mittlerweile 34 Länder ab.

Der Werdegang von Miller

Alfred Miller ist seit knapp 40 Jahren für Dachser tätig. 1984 begann er eine Ausbildung zum Speditionskaufmann in der damaligen Dachser-Niederlassung Neu-Ulm. 1988 absolvierte er ein Studium zum Verkehrsfachwirt. Anschließend übernahm er in Neu-Ulm die Speditionsleitung und wurde 1992 zum Prokuristen ernannt. 1997 übernahm er die Niederlassungsleitung in Bremen. 1999 kehrte Alfred Miller nach Süddeutschland zurück und baute als Niederlassungsleiter den Dachser-Standort Gersthofen bei Augsburg aus. 2004 wählten ihn die Dachser-Niederlassungsleiter zu ihrem Sprecher. Im April 2010 übernahm Alfred Miller die Führung der Food Logistics Sparte.