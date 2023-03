Dachser erweitert Logistikflächen in Rottenburg am Neckar

Expansion

Gemeinsamer Spatenstich (v. l. n. r.): Jürgen Wilscher (Panattoni), Timo Wachendorfer (Ortsvorsteher Ergenzingen), Thomas Klare (Dachser), Marco Geiger (Dachser Rottenburg), Fabio Kirchgeßner (Panattoni), Stephan Neher (OB), Markus Maurer (Dachser Kornwestheim). Foto: Dachser

Mit der Errichtung eines zusätzlichen Warehouses in Rottenburg am Neckar baut das Unternehmen Dachser, dessen Hauptsitz in Kempten liegt, die Lagerkapazitäten weiter aus. Warum dieser Schritt getätigt wurde.

Das neue Gebäude mit einer Grundfläche von rund 11.500 Quadratmetern wird voraussichtlich im August 2023 in Betrieb genommen. Es entsteht in direkter Nachbarschaft zur Dachser Niederlassung Rottenburg im Gewerbepark Ergenzingen-Ost. „Wir gehen mit der Erweiterung unserer Niederlassung um das zusätzliche Warehouse auf die große Nachfrage der lokalen Wirtschaft nach Lagerfläche und entsprechenden Dienstleistungen sowie eng verzahnter Distribution in Deutschland und Europa ein. Dadurch können wir unseren Bestandskunden in der Region einen erweiterten Leistungsumfang anbieten und auch für Neukunden ein strategisch wichtiger und zukunftsgerichteter Partner sein“, sagte Marco Geiger, Niederlassungsleiter von Dachser in Rottenburg am Neckar.

Photovoltaikanlagen auf dem Dach

„Darüber hinaus schaffen wir weitere Büroflächen und es werden auf dem Grundstück umfangreiche Stellplatzanlagen errichtet, die den operativen Betrieb unterstützen und den öffentlichen Straßenraum entlasten. Auf der Dachfläche des neuen Gebäudes wird eine Photovoltaikanlage installiert. Den daraus erzeugten Strom nutzen wir unter anderem für den Betrieb des neu errichteten Warehouses“, ergänzt Geiger. Derzeit verfügt die Niederlassung über eine Warehouse-Fläche von 34.400 Quadratmetern. Nach der Erweiterung wird die Fläche insgesamt rund 46.000 Quadratmeter betragen. Zusätzlich zu den bestehenden 28.000 Palettenplätzen am Standort wird der Neubau mehr als 18.000 weitere Stellplätze bieten. Ein Teil der neuen Anlage kann zudem gekühlt werden.

Erweiterung der Kapazitäten

„Durch die enge Verzahnung von Warehousing, Mehrwertdienstleistungen und Transport bieten wir unseren Kunden Logistiklösungen aus einer Hand“, erklärt Thomas Klare, Head of Corporate Contract Logistics bei Dachser, „mit der Erweiterung der Kontraktlogistikkapazitäten stellt sich Dachser in Rottenburg für die Zukunft auf.“ In Rottenburg ist die Firma Dachser, deren Hauptsitz in Kempten liegt, seit 1999 vertreten und beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. Pro Jahr bewegt die Niederlassung 681.900 Sendungen mit einem Gewicht von 347.000 Tonnen.